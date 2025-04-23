Россия совершенствует тактику ударов дронами по Украине: в ISW раскрыли подробности

Российская оккупационная армия продолжают совершенствовать тактику ударов с использованием дронов-камикадзе. Враг пытается таким образом компенсировать эффективность украинских мобильных огневых групп.

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В частности, в ходе атак оккупанты начали применять реактивные БПЛА, который имеет максимальную скорость от 500 до 600 километров в час. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Дроны новой модификации россияне могли применить во время массированной атаки по Одессе в ночь на 22 апреля. Кремлевские пропагандисты заявили, что речь идет о беспилотнике "Герань-3", на котором установлен новый компактный турбореактивный двигатель.

Кроме того, путинские войска начали накапливать БПЛА возле цели, чтобы нанести концентрированный удар, ударив одновременно и с разных направлений. Украинские источники в конце марта и начале апреля 2025 года сообщали, что российские оккупанты размещают беспилотники большой дальности на больших высотах в нескольких километрах от крупных украинских городов и других целей, прежде чем наносить синхронизированные удары, чтобы подавить украинскую ПВО.

В ISW отметили, что россияне начали производить и использовать собственные аналоги Shahed-131 и Shahed-136 с импортными иранскими компонентами и с использованием иранских лицензий на производство еще летом 2023 года. Аналитики также недавно собрали сообщения о том, что российские войска начали оснащать беспилотники Shahed концентрированным газом CS, который нанесет ущерб украинским силам или гражданскому населению даже после того, как украинские войска собьют беспилотники.

По мнению аналитиков, российские войска, скорее всего, попытаются подавить украинские системы ПВО, увеличив количество беспилотников, используемых в атаках, продолжая применять роевые удары и еще больше адаптируя беспилотники для проникновения через украинскую ПВО с целью нанесения максимального урона.

Напомним, в ночь на 23 апреля российские оккупационные войска атаковали Харьков "Шахедами". В городе прозвучала серия взрывов, зафиксировано шесть ударов врага, в результате которых есть возгорание.

Ранее сообщалось, что российские военные преступники атаковали беспилотниками Полтавскую громаду. Зафиксировано попадание по предприятиям, гражданской инфраструктуре и по жилым домам в двух районах города: один из дронов упал вблизи многоэтажки, травмированы три человека.

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