Россия ударила по Харькову 'Шахедами': на месте прилетов вспыхнул масштабный пожар

В ночь на среду, 23 апреля, российские оккупационные войска атаковали Харьков "Шахедами". В городе прозвучала серия взрывов, зафиксировано шесть ударов врага, в результате которых есть возгорание.

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Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. По предварительной информации, все попадания произошли в Новобаварском районе.

"На месте "прилетов" масштабный пожар. Другие последствия ночной атаки на Харьков уточняются", – написал мэр.

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Как сообщал OBOZ.UA, днем 22 апреля российские войска устроили массированную дроновую атаку на Харьков. В четырех районах города раздавались взрывы и фиксировались прилеты, пострадали не менее 10 человек.

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