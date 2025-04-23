Есть попадание в инфраструктуру: враг атаковал беспилотниками Полтаву

Российские военные преступники в ночь на 23 апреля атаковали беспилотниками Полтавскую громаду. Зафиксировано попадание по предприятиям, гражданской инфраструктуре и по жилым домам в двух районах города.

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Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут. В мэрии города добавили, что уже утром будет организована выдача необходимых материалов для полтавчан, чьи дома пострадали.

По данным Когута, "было попадание по предприятиям и открытым территориям вблизи гражданских объектов в Подольском и Шевченковском районах Полтавы". В настоящее время информации о пострадавших не поступало.

Он отметил, что часть "взрывов, которые слышали полтавчане, это результат сбития беспилотников, подрывы фрагментов сбитых БпЛА на земле в результате падения", однако "к сожалению, есть попадание в объекты гражданской инфраструктуры и предприятий".

О том, что в Полтавской общине в результате обстрела были повреждены и разрушены жилые здания (в частности, выбиты окна, повреждены крыши), рассказала секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова.

По ее словам, материальный резерв городского совета "уже подготовлен к выдаче".

"Утром на определенных локациях будет организована выдача необходимых материалов для полтавчан, чьи дома пострадали", – пообещала чиновница.

В местных пабликах рассказали о перебоях со светом – по предварительным данным, свет исчез в некоторых центральных районах города.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью россияне также ударили беспилотниками по Харькову и Одессе. В Харькове произошли пожары. В Одессе также заявили о ряде пожаров и нескольких пострадавших.

Враг также пытался атаковать дронами и Киевщину.

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