Россия снова атаковала Одессу "Шахедами": в жилом секторе вспыхнул пожар

Российские оккупационные войска второй вечер подряд нацелили дроны-камикадзе на Одессу. 22 апреля в городе было слышно взрывы; разгорелся серьезный пожар.

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Воздушные силы ВС Украины предупреждали в 22:13, что группы российских "Шахедов" направлялись с акватории Черного моря в направлении Одесской области. Тогда же в регионе прозвучала тревога.

Мэр Геннадий Труханов в 22:33 попросил одесситов находиться в укрытиях, и спустя 10 минут заявил об особенной опасности для Киевского района города. В 22:49 он написал в Telegram, что в Одессе прогремели взрывы.

Одесситы после российского обстрела заявили о масштабном пожаре в жилом секторе. Местные паблики публиковали фото и видео возгорания.

Напомним, что вечером 21 апреля (с 21:55 до 22:55) армия РФ также совершила масштабную атаку беспилотниками по Одессе. Тогда ранения разной степени тяжести получили трое местных жителей.

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