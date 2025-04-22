'Все посыпалось – с потолка, из окон': жительница Одессы рассказала о моменте вражеской атаки. Видео

Жительница Одессы Екатерина рассказала о моменте вражеского удара "Шахедами" в результате вечерней атаки РФ в понедельник, 21 апреля. Она подчеркнула, что очень испугалась, ведь взрывы были слишком сильными.

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О подробностях российских обстрелов сообщило "Суспильне". Там отметили, что для ликвидации пожаров было привлечено около 80 чрезвычайников и более 20 единиц пожарно-спасательной техники.

"Пролетел первый ("Шахед". – Ред.), пролетел второй раз. В третий раз я подпрыгнула – было уже очень громко. Я только выбежала в коридор – и все посыпалось: с потолка, из окон", – рассказала жительница поврежденного дома Екатерина.

По словам пресс-секретаря ГСЧС Одесской области Марины Авериной, огонь ликвидировали спасатели вместе с добровольцами, пожарным подразделением Национальной гвардии Украины и подразделением Одесского городского совета.

"Пострадала гражданская инфраструктура, жилые дома, административное здание, а также автомобили. В целом осложнений в работе пожарных не было, но во время ликвидации произошел сильный взрыв. Взорвался "Шахед", который до этого не сдетонировал", – подчеркнула Аверина.

Напомним, россияне вечером в понедельник, 21 апреля, атаковали Одессу ударными беспилотниками типа Shahed-136. Враг попал по жилой застройке в густонаселенном районе, в результате ударов было зафиксировано несколько пожаров. Пострадали три человека.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 21 апреля Россия дважды обстреляла жилищный сектор Купянского района в Харьковской области. В результате атаки погибли трое мирных жителей.

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