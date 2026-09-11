Склад Ozon под Саратовом в России сгорел дотла после атаки дронов: спутниковые снимки

Логистический центр российского маркетплейса "Ozon" недалеко от Саратова полностью сгорел в результате украинского удара. Последствия атаки зафиксировал спутник 11 сентября в 11:36 по местному времени.

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Об этом сообщила российская служба "Радио Свобода", которая опубликовала соответствующие спутниковые снимки в Telegram. На них видно, что крупный логистический центр сгорел дотла.

Общая площадь уничтоженного объекта составляла 100 тысяч квадратных метров.

Таким образом, объект под Саратовом стал седьмым складом Ozon, который был поврежден или полностью разрушен украинскими силами с 22 августа.

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Всего с 18 июля это уже 33-й случай успешного удара по крупным логистическим комплексам на территории России. Среди пораженных объектов — склады Wildberries и других российских компаний.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 11 сентября беспилотники массированно атаковали Саратов. После серии взрывов в промышленной зоне города вспыхнули пожары, в частности на территории Саратовского НПЗ и логистического хаба Ozon.

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