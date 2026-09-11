Работали "Фламинго" : Силы обороны нанесли удар по стратегическому предприятию в Волгограде

В ночь на 11 сентября Силы обороны нанесли удары по российскому Волгограду. Был поражен крайне важный для государства-агрессора завод "Волгоградпромпроект".

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После попаданий украинских крылатых ракет FP-5 "Фламинго" там вспыхнул пожар. Атаку подтвердили в компании Fire Point.

"Фламинго" нанесли удар по Волгограду

Для ночных ударов по Волгограду Силы обороны использовали украинские крылатые ракеты "Фламинго", уверяют в компании.

"В ночь на 11 сентября Силы обороны атаковали предприятие "Волгоградпромпроект" ракетами FP-5 "Фламинго". Зафиксировано попадание ракет в цель, в результате чего возник пожар", – говорится в сообщении компании.

Известно, что "Волгоградпромпроект" находится под санкциями США из-за работы на российский военно-промышленный комплекс. Предприятие производит ферроценосодержащие катализаторы горения и разрабатывает технологии производства химических веществ.

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"Украинские санкции, как всегда, оказались самыми эффективными", – подчеркнули в Fire Point.

Telegram-канал Exile+ также подтвердил поражение этого предприятия.

"Продукция предприятия используется в качестве специализированного химического сырья и функциональных добавок в производстве полимерных, композитных и других материалов, в частности для авиационной, судостроительной и специальной промышленности РФ. Особое значение имеют фосфорорганические соединения и антипирены, которые используются для придания материалам огнестойкости и других необходимых эксплуатационных свойств. Поражение предприятия приводит к перебоям в производстве и поставках специальной химической продукции для российских промышленных предприятий", – пояснили авторы канала значение поражения этого завода.

Там подчеркнули, что о масштабах нанесенного ущерба можно будет судить после появления спутниковых снимков.

Подтвердил, что ракетная атака не прошла для Волгограда бесследно, и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По его словам, было "зафиксировано падение обломков на территории промышленного предприятия на юге Волгограда; оперативные службы работают, ликвидация последствий продолжается".

Канал Supernova+ опубликовал кадры, снятые ночью в Волгограде.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 11 сентября в Пермском крае был атакован химзавод. После взрывов над местом попадания поднялся дым. Предприятие занимается производством взрывчатки для вражеских средств поражения.

Кроме того, дроны атаковали российский Саратов. Там вспыхнул мощный пожар в логистическом центре Ozon. Кадры, снятые очевидцами, свидетельствуют о том, что объект будет уничтожен дотла или почти полностью.

Также сообщалось, что в российском Каспийске прогремели взрывы. Под ударом оказался порт, играющий важную роль для Каспийской флотилии ВС РФ.

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