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В российском Каспийске прогремели взрывы: атакован порт. Видео

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
6,2 т.
В Каспийске звучали взрывы, было видно зарево
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В ночь на 11 сентября взрывы гремели в российском Дагестане. Под атакой Сил обороны оказался Каспийск. 

Предварительно, был атакован местный порт, где базируются военные объекты ВС РФ и корабли Каспийской флотилии. Об атаке пишет Telegram-канал Supernova+.

Что известно

Автор канала в 05:28 опубликовал видео из Дагестана, запечатлевшее момент вероятного  прилета и зарево от взрыва. 

"Каспийск .. Дагестан.. Атакован порт", – утверждается в сообщении.

Скриншот сообщения

Это же видео двумя минутами ранее опубликовал также Telegram-канал Exilenova+. Правда, там не стали спешить с выводами.

"Еще кадры с Каспийска, где местные сообщали об атаке", – отмечено в сообщении.

Скриншот сообщения

До того в  Exilenova+ показали несколько видео, на которых слышны взрывы в этом российском городе.

Скриншот сообщения

В Каспийске и в непосредственной близости от него базируются военные объекты и корабли Каспийской флотилии, которые Россия использует для обеспечения логистики и нанесения ракетных ударов по Украине

И в Силах обороны об этом прекрасно знают. Поэтому в сентябре этого года уже  наносили удары по нефтяной инфраструктуре и портовым объектам в этом регионе (в частности, в соседней Махачкале), через которые проходит логистический коридор поставки военных грузов и БПЛА между РФ и Ираном.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 сентября кроме порта в Дагестане Укораина  поразила НПЗ в Ямало-Ненецком регионе.

Также  появилось подтверждение поражения российского Су-33 в Анапе.  От него осталось лишь крыло.

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