Осталось только крыло: появилось подтверждение поражения российского Су-33 в Анапе. Фото

Удары украинских защитников по территории врага в ночь на 9 сентября были результативными – подтверждено уничтожение Су-33 под городом Анапа (Краснодарский край РФ). От этого самолета оккупантов осталась груда металла и одно более-менее уцелевшее крыло.

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Результаты украинского обстрела России изучили OSINT-эксперты "КиберБорошна". В Telegram-канале сообщества опубликовано свежее фото, сделанное спутником.

В кадре – международный аэропорт "Анапа" имени В. К. Коккинаки. Локацию на карте можно найти по координатам 45.0006273,37.337279.

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Именно там была атакована военная цель – палубный двухмоторный истребитель четвертого поколения Су-33, который использовался оккупационными войсками Российской Федерации.

Встречу с украинским БпЛА FP-2 вражеский самолет не пережил. Как отметили в"КиберБорошне", рядом с остатками воздушного судна на фото виден экскаватор, который сгребал обломки Су-33 как мусор.

Что предшествовало

Добавим, что в результате дальнобойных ударов Сил обороны Украины в ночь на 9 сентября по Краснодарскому краю РФ противник потерял в порту Новороссийска ряд военных кораблей, среди которых были и ракетоносцы. А в Анапе украинские военные также "отминусовали" российский геликоптер Ми-8.

Позже было установлено, что дроны поразили портовую и военную инфраструктуру в Новороссийске, в частности корабли "Буян-М", "Адмирал Эссенен" и "Адмирал Макров".

Как писал OBOZ.UA:

– За первую неделю сентября Силы беспилотных систем нанесли удары по 34 энергетическим узлам на оккупированных территориях Крыма, юга и востока Украины. Эти атаки являются частью операции "Крымский рубильник off", которую СБС проводят с 6 июля.

– Пятый год полномасштабной войны наносит существенный ущерб бюджету страны-агрессора России, и это сказывается на ее экономике и других сферах. Дефицит федерального бюджета РФ уже достиг 5,8 триллиона рублей (67,87 миллиарда долларов или 2,5 процента ВВП России), и это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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