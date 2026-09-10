«Буян-М», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров»: появились данные о российских кораблях, поврежденных в Новороссийске. Фото

В ночь на 9 сентября Силы обороны Украинынанесли ракетно-дроновый удар по порту Новороссийска. В результате атаки были поражены портовая и военная инфраструктура, в частности российские корабли "Буян-М", "Адмирал Эссенен" и "Адмирал Макров".

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Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. По данным канала, имеютсявизуальные подтверждения поражения трёх российских кораблей.

Подробнее о поражении кораблей

В Новороссийске был поражён "Буян-М" проекта 21631 — российский многоцелевой малый ракетно-артиллерийский корабль (МРК) 3-го ранга. Он является носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс".

После поражения корабль перешел в состояние небоеспособности. Также отмечается, что "Буян-М" недавно обстрелял Киев.

В надстройку российского фрегата-ракетоносца "Адмирал Эссен", вероятно, попала украинская ракета "Нептун". В результате атаки на палубной надстройке корабля возник пожар, что также подтверждает ГУР.

Главные истории дня

"Адмирал Эссен" — военный корабль Черноморского флота РФ, фрегат проекта 11356Р класса "Адмирал Григорович". Он является носителем крылатых ракет "Калибр", которыми Россия обстреливает территорию Украины.

Кроме того, в надстройку российского фрегата-ракетноносца "Адмирал Макаров" был нанесён повторный удар.

"Адмирал Макаров" также является кораблем проекта 11356Р класса "Адмирал Григорович". Он является носителем крылатых ракет "Калибр" и находится на вооружении Черноморского флота РФ.

Также на фото видны последствия удара по портовой инфраструктуре Новороссийска. В результате атаки объекты получили повреждения

"Последствия других попаданий – в процессе уточнения", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 8 на 9 сентября Новороссийск подвергся атаке украинских беспилотников, после чего в районе портовой инфраструктуры вспыхнули пожары. В частности, было зафиксировано возгорание на территории мазутного терминала и взрывы в районах базирования российских кораблей.

Как писал OBOZ.UA, во время атаки на военно-морскую базу РФ в Новороссийске 12 августа Силы обороны Украины поразили четыре российских военных корабля. Среди них были фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", которые являются носителями крылатых ракет "Калибр".

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