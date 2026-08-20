Потребуется длительный ремонт: на флагмане Черноморского флота РФ зафиксировали пробоину после украинской атаки. Фото

Во время атаки на военно-морскую базу в Новороссийске 12 августа Силы обороны Украины нанесли критические повреждения двум российским ракетоносцам — фрегатам "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен". Корабли получили критические повреждения, в результате чего на длительный срок утратили ударный потенциал и способность к боевому управлению, что подтверждает спутниковый снимок.

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О повреждениях российских кораблей сообщили российские пропагандистские каналы. Они обнародовали соответствующее фото, сделанное западным спутником.

Что видно на спутниковом снимке

На фото в районе носовой части российского флагмана "Адмирал Макаров" хорошо заметна пробоина на верхней палубе – слева от места расположения пусковых установок крылатых ракет "Калибр".

На корабле "Адмирал Эссен" видны следы возгорания в районе универсального корабельного огневого комплекса (УКОК) 3С14, с которого запускаются ракеты "Калибр". Российский канал утверждает, что беспилотник попал непосредственно в район пусковых установок.

Также, по его оценке, повреждения получили станция спутниковой связи "Центавр-НМ1" и радиолокационная станция обнаружения "Позитив-М1.2", расположенные на надстройке ближе к корме.

Главные истории дня

Два носителя "Калибров" надолго выбыли из Черноморского флота РФ

Оба корабля относятся к проекту 11356Р и являются носителями крылатых ракет "Калибр". Каждый из них способен произвести залп до 16 ракет.

Из-за полученных повреждений российский Черноморский флот надолго лишился этих двух ракетоносцев. По оценкам самих россиян, кораблям потребуется длительный ремонт в доке.

"Кораблям потребуется длительный доковый ремонт, что означает потерю для Черноморского флота на неопределенный срок двух современных фрегатов с разовым залпом из 16 крылатых ракет", — отмечает один из российских военных каналов.

Особенно оккупанты жалуются, что значительные повреждения получил их "Адмирал Макаров". Ведь после того, как украинские военные уничтожили и отправили на дно ракетный крейсер "Москва" в апреле 2022 года, "Адмирал Макаров" стал флагманом Черноморского флота РФ.

Теперь его постигла аналогичная судьба — он получил серьезные повреждения и надолго утратил способность выполнять боевые задачи. То есть пошел по стопам пресловутого "российского военного корабля".

Как сообщал OBOZ.UA:

12 августа Силы обороны Украины провели уникальную операцию по нанесению удара по военно-морской базе в Новороссийске. Этот город президент Зеленский назвал "последним форпостом российского флота в Черном море". По его словам, реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские беспилотные системы точно поразили обозначенные цели. Подтверждено попадание по позициям ПВО, причалам и инфраструктуре морского порта.

В результате атаки была нанесена удар по стратегической и военной инфраструктуре России. Среди прочего, были поражены четыре вражеских военных корабля, причем два из них — с крылатыми ракетами "Калибр" на борту.

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