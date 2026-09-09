В результате дальнобойных ударов Сил обороны Украины в ночь на 9 сентября по Краснодарскому краю РФ Россия потеряла в порту Новороссийска ряд военных кораблей, среди которых были и ракетоносители. А в Анапе украинские военные уничтожили палубный истребитель Су-33 и вертолёт Ми-8.

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Также в районе города Геленджик захватчики потеряли ещё два комплекса РЛС из состава своих зенитных ракетных комплексов С-300/С-400. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадяр").

Что известно о потерях врага в ночь на 9 сентября

По словам "Мадяра", ночные удары по российской Кубани оказались очень результативными.

Под комплексным ударом Сил обороны оказалась, в частности, военно-морская база россиян в Новороссийске. Там был поражен ряд военных плавсредств. В частности, враг потерял и ракетоносители.

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В операции участвовали, в частности, подразделения СБС.

Неспокойно было и в Анапе: там пилоты СБС уничтожили палубный истребитель Су-33 и вертолёт Ми-8.

А вблизи Геленджика операторы 1 ОЦ СБС поразили два комплекса РЛС противника: "Каста 2Е2" и РЛС 92Н6 из состава ЗРК С-300/400.

Защитники наращивают интенсивность уничтожения личного состава и вооружений ВС РФ

С 1 по утро 9 сентября, отметил Бровди, пилоты СБС ликвидировали на 16% больше оккупантов, чем за первые 8 дней августа. Среднесуточный показатель уничтоженных россиян в сентябре составляет 411 человек, в августе ежедневно уничтожалось в среднем 355 захватчиков.

Не в последнюю очередь это произошло из-за стягивания врагом личного состава на передовую. В частности, новое "пушечное мясо" российские командиры особенно активно гнали на Добропольское направление, которое является зоной ответственности Группировки войск "Азов" 1-го корпуса НГУ. Последствия, выразившиеся в росте среднесуточных потерь врага, не заставили себя ждать.

"В абсолютных цифрах в течение 1–8 сентября (по состоянию на утро 09.09.26) на табло в "Пидрахуйке СБС" уже 3395 "хробаков", за 8 суток результативно поражено 16 720 вражеских целей", — подчеркнул командующий СБС.

Не оставляли без внимания украинские воины и вражеский теневой флот. В рамках операции, которую Бровди называет "МоЛоЧКа" (аббревиатура известного девиза "Мадяра" "Москва ляжет через Крым"), поражено еще 13 вражеских судов в Черном море. В Азовском море и Керченском проливе они сейчас не ходят.

Всего с начала операции (с 6 июля) по 8 сентября было уничтожено 282 единицы плавательных средств теневого флота.

"Мы выстоим. Москва падет", – уже традиционно заверил в конце своей колоритной сводки "Мадяр".

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на утро 9 сентября потери России превысили 1,5 млн оккупантов. В Генштабе подчеркнули: это цена российской агрессии, которую Кремль отчаянно пытается скрыть.

Однако сделать это ему вряд ли удастся. Ведь с 24 февраля 2022 года Россия потеряла личного состава в 100 раз больше, чем весь Советский Союз за 10 лет войны в Афганистане.

Да и обе российско-чеченские войны по уровню потерь даже близко не стояли: в Украине российских оккупантов уже уничтожено в 125 раз больше, чем в Чечне.

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