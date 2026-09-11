В Пермском крае атакован химзавод: после взрывов поднялся дым. Видео

Утром 11 сентября Силы обороны нанесли удар по Пермскому краю РФ. В населённом пункте Березники украинские дроны поразили химический завод "Азот": после взрывов вспыхнул пожар.

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Это предприятие участвует в производстве взрывчатки для авиационных средств поражения, которыми Россия атакует украинские города и населённые пункты. Подробности собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно об атаке

О том, что жители российских Березников начали жаловаться на взрывы, в Exilenova+ сообщили около 9 часов утра по киевскому времени.

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Уже в 09:25 там назвали цель атаки.

"Силы обороны нанесли удар по химическому заводу "Азот" в Березниках Пермского края. Предприятие специализируется на производстве аммиака, аммиачной селитры, карбамида, азотной кислоты и другой химической продукции", – говорилось в сообщении.

В то же время губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о "налете на два промышленных предприятия" и сообщил, что в регионе начали "мониторинг качества воздуха".

В Telegram-канале Exile+ геолокализовали точку прилетов: поражена филиал "Азот" АО "ОХК "Уралхим".

Там добавили, что "Азот" – этокрупный российский химический производственный комплекс, расположенный на территории около 140 га, в состав которого входит около 90 производственных корпусов.

"Предприятие имеет непосредственное значение для химической составляющей ВПК РФ. В частности, концентрированная азотная кислота, производимая "Уралхимом", используется в производстве взрывчатых веществ, а аммиак и азотная кислота являются базовыми продуктами для дальнейшего производства широкого спектра азотсодержащей химической продукции. Таким образом, атака была совершена по одному из крупных предприятий химической промышленности РФ, продукция которого входит в важные производственные цепочки, связанные с обеспечением военно-промышленного комплекса", – подчеркнули в Exile+, указав координаты – 59.399784, 56.740779.

О важности атакованного предприятия для оккупационной армии и государства-агрессора в целом подчеркнул и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Химический завод в Пермском крае, который задействован в производстве взрывчатки, используемой в ударных воздушных средствах РФ", – прокомментировал он одно из видео с моментом попадания.

Таких видео сегодня утром местные жители сняли немало. В некоторых роликах они подтверждали, что удар был нанесен именно по химзаводу.

На этот раз дроны летели очень низко над жилыми домами, что не только затрудняло работу российской ПВО, но и вызывало дополнительный ужас у очевидцев, которые были впечатлены размерами дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 сентября дроны атаковали российский Саратов. Там вспыхнул мощный пожар в логистическом центре Ozon.

Кадры, снятые очевидцами, свидетельствуют о том, что объект будет уничтожен дотла или почти полностью.

Также сообщалось, что в российском Каспийске прогремели взрывы. Там под ударом якобы оказался порт, играющий важную роль для Каспийской флотилии ВС РФ.

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