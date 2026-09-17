Силы обороны поразили пусковые установки С-400, место запуска БПЛА и объекты обеспечения противника – Генштаб

Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. Среди них — две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400, место хранения и запуска ударных БПЛА, а также склады материально-технических средств.

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Об этом в Telegram сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Отмечается, что удары по военным целям противника были нанесены 16 сентября и в ночь на 17 сентября 2026 года.

Какие объекты поразили Силы обороны

В районе Выгоничей Брянской области РФ поражены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400.

В районе Донецка украинские военные нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА противника.

Кроме того, в Кураховке и Новой Марьевке в Донецкой области, а также в Луганске были поражены склады материально-технических средств оккупантов.

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В Стрелковом Херсонской области и Дружном в Луганской области Силы обороны нанесли удары по районам сосредоточения живой силы противника.

В Генштабе подчеркнули, что работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается.

Что известно о комплексе С-400

С-400 — это российский зенитный ракетный комплекс большого и среднего радиуса действия. Он предназначен для обнаружения и уничтожения воздушных целей, в частности самолетов, а также крылатых и баллистических ракет. В состав комплекса входят пусковые установки, радиолокационные системы и командный пункт. Ориентировочная стоимость одного такого комплекса составляет около 500–625 миллионов долларов.

Несмотря на то, что С-400 создавался для противовоздушной обороны, российская армия регулярно применяет его для нанесения террористических ударов по наземным целям и гражданской инфраструктуре украинских городов.

Силы обороны систематически уничтожают российскую ПВО

Напомним, украинские военные уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Тор-М1", который оккупанты пытались скрыть. Стоимость такого комплекса оценивается примерно в 25 млн долларов.

Ранее Силы обороны также поразили два российских ЗРК "Панцирь-С1" на территории РФ. Украинские военные продолжают охоту на системы противовоздушной обороны противника.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 30 августа Силы обороны Украины уничтожили пять элементов системы противовоздушной и радиолокационной обороны российских войск на территории РФ. Среди пораженных объектов был зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и четыре радиолокационные станции.

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