Силы обороны за ночь уничтожили 5 систем ПВО на территории РФ: подробности

В ночь на 30 августа Силы обороны Украины уничтожили пять элементов системы противовоздушной обороны и радиолокации российских войск на территории РФ. Среди пораженных объектов — ЗРГК "Панцирь-С1" и четыре радиолокационные станции.

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Операцию провели бойцы подразделения "Птицы" 1 ОЦ СБС. Об этом сообщил командир 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди в своем Telegram-канале.

Поражение российских объектов произошло на военных аэродромах Ейск и Миллерово, а также вблизи населенных пунктов Шабельское и Долотинка.

В частности, на аэродроме Ейск в Краснодарском крае были уничтожены зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и радиолокационная станция "Сопка-2" (12Л6).

Еще одну РЛС – "Каста 2Е2" – поразили вблизи населенного пункта Шабельское.

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В Ростовской области, а именно в районе Долотинки, был уничтожен модуль ДРЛ-27 комплекса радиолокационной системы посадки самолетов РСП-27, а также РЛС "Небо-СВ".

"Главной целью этой ночью стал модуль ДРЛ-27 комплекса радиолокационной системы посадки самолетов РСП-27 на аэродроме Миллерово", — отметил Бровди.

ДРЛ-27 — это аэродромный диспетчерский радиолокатор. Он используется не только для обнаружения воздушных целей, но и как составляющая системы управления воздушным движением во взаимодействии с посадочным локатором ПРЛ-27.

Помимо элементов ПВО и радиолокации, в ходе операции был нанесен удар по складу авиационного вооружения на аэродроме Ейск. На аэродроме Миллерово были уничтожены склады беспилотных боеприпасов и технико-эксплуатационная часть.

Уничтожение перечисленных элементов ПВО противника подтверждено данными доразведки.

"Уничтожение вышеперечисленных элементов ПВО противника подтверждено данными доразведки", — сообщил командир 1 ОЦ СБС.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинский удар по российскому аэродрому Миллерово вывел из строя дефицитный радар, восстановление которого может занять не менее шести месяцев. Пострадавший объект "Небо" входит в семейство российских РЛС метрового диапазона волн, разработанных ННИИРТ в вариантах для ПВО и сухопутных войск.

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