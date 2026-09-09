Охота продолжается: ВСУ поразили ещё два ЗРК «Панцирь-С1» на территории РФ. Фото

Силы обороны Украины поразили ещё два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" на территории России. Один из них был уничтожен в районе Санкт-Петербурга, другой — вблизи населённого пункта Чалтырь в Ростовской области.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона". Эти системы являются важной составляющей российской противовоздушной обороны и используются для прикрытия военных и стратегических объектов от воздушных атак.

"Панцирь" в районе Санкт-Петербурга

Один из российских ЗРК был поражён в районе Санкт-Петербурга. В результате атаки были ликвидированы двое военнослужащих российской армии — начальник расчёта и оператор комплекса.

На опубликованных фотографиях видна уничтоженная боевая машина.

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Уничтожен ЗРК в Ростовской области

Второй "Панцирь-С1" был поражён в районе населённого пункта Чалтырь Ростовской области. Начальник расчёта получил тяжёлое ранение, в результате которого ему пришлось подвергнуть правую ногу травматической ампутации. Оператор комплекса ликвидирован.

Точную дату поражения обоих российских ЗРК установить не удалось, однако отмечается, что события произошли летом 2026 года.

ВСУ систематически наносят удары по российской ПВО

Напомним, Силы обороны Украины продолжают систематически поражать российские средства противовоздушной обороны. В частности, в конце августа 2026 года украинские военные уничтожили два ЗРК "Панцирь-С1" — один в районе Керчи, а другой возле российского аэродрома в Ейске.

После ударов с комплексов остались лишь обгоревшие и сильно поврежденные обломки. Эти случаи в очередной раз продемонстрировали уязвимость российской ПВО перед украинскими беспилотниками.

Кроме того, в ночь на 30 августа Силы обороны Украины уничтожили пять объектов российской ПВО и радиолокационной системы на территории РФ. Поражения были зафиксированы, в частности, в Ростовской области и Краснодарском крае.

Как писал OBOZ.UA, 1 сентября украинские военные поразили российскую РЛС "Каста-2Е2" в районе Вишневого Запорожской области. Это стало вторым подтвержденным поражением станции такого типа за три дня.

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