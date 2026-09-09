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Охота продолжается: ВСУ поразили ещё два ЗРК «Панцирь-С1» на территории РФ. Фото

Даниил Борщ
War
2 минуты
2,8 т.
Уничтожен «Панцирь-С1» в районе Санкт-Петербурга и вблизи населенного пункта Чалтырь
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Силы обороны Украины поразили ещё два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" на территории России. Один из них был уничтожен в районе Санкт-Петербурга, другой — вблизи населённого пункта Чалтырь в Ростовской области.

Об этом сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона". Эти системы являются важной составляющей российской противовоздушной обороны и используются для прикрытия военных и стратегических объектов от воздушных атак.

"Панцирь" в районе Санкт-Петербурга

Один из российских ЗРК был поражён в районе Санкт-Петербурга. В результате атаки были ликвидированы двое военнослужащих российской армии — начальник расчёта и оператор комплекса.

Уничтожен ЗРК «Панцирь-С1».

На опубликованных фотографиях видна уничтоженная боевая машина.

Уничтоженный ЗРК «Панцирь-С1».

Уничтожен ЗРК в Ростовской области

Второй "Панцирь-С1" был поражён в районе населённого пункта Чалтырь Ростовской области. Начальник расчёта получил тяжёлое ранение, в результате которого ему пришлось подвергнуть правую ногу травматической ампутации. Оператор комплекса ликвидирован.

Уничтожен ЗРК «Панцирь-С1» в Ростовской области.

Точную дату поражения обоих российских ЗРК установить не удалось, однако отмечается, что события произошли летом 2026 года.

Уничтоженный ЗРК «Панцирь-С1» в Ростовской области.

ВСУ систематически наносят удары по российской ПВО

Напомним, Силы обороны Украины продолжают систематически поражать российские средства противовоздушной обороны. В частности, в конце августа 2026 года украинские военные уничтожили два ЗРК "Панцирь-С1" — один в районе Керчи, а другой возле российского аэродрома в Ейске.

Уничтоженный ЗРК «Панцирь-С1» в районе Керчи.

После ударов с комплексов остались лишь обгоревшие и сильно поврежденные обломки. Эти случаи в очередной раз продемонстрировали уязвимость российской ПВО перед украинскими беспилотниками.

Кроме того, в ночь на 30 августа Силы обороны Украины уничтожили пять объектов российской ПВО и радиолокационной системы на территории РФ. Поражения были зафиксированы, в частности, в Ростовской области и Краснодарском крае.

Как писал OBOZ.UA, 1 сентября украинские военные поразили российскую РЛС "Каста-2Е2" в районе Вишневого Запорожской области. Это стало вторым подтвержденным поражением станции такого типа за три дня.

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