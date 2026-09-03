Второй за три дня: в Запорожской области ВСУ поразили российскую РЛС стоимостью более $60 млн

Силы обороны Украины нанесли удар по российской радиолокационной станции "Каста-2Е2" в районе Вишневого Запорожской области. Удар по антенне и аппаратной станции РЛС нанесли ударные беспилотники 1 сентября.

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Это уже второе подтвержденное поражение российской "Касты" за последние три дня. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Удар по РЛС "Каста"

По результатам объективного контроля подтверждено попадание ударных БПЛА в антенну и аппаратную станцию радиолокационного комплекса "Каста" в районе Вишневого Запорожской области.

Удар был нанесен 1 сентября 2026 года.

Речь идет о российской мобильной трехкоординатной радиолокационной станции "Каста-2Е2" (39Н6). Она предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных целей на малых и предельно малых высотах, определения их координат и передачи информации в пункты управления противовоздушной обороны.

РЛС может обнаруживать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники, в частности летящие на низкой высоте.

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Какими возможностями обладает "Каста-2Е2"

Зона обзора станции по дальности составляет от 5 до 150 км, а по высоте – до 6 км.

Компактный беспилотник "Каста-2Е2" на высоте 60 метров может обнаруживать цели на расстоянии около 30–44 км. Точная дальность зависит от высоты антенной мачты, которую можно поднимать на высоту до 50 метров.

Ориентировочная стоимость такой радиолокационной станции в зависимости от комплектации составляет от 60 миллионов долларов.

"Касту" уже поражали в районе Шабельского

Предыдущее подтвержденное поражение российской РЛС "Каста-2Е2" произошло в ночь на 30 августа.

Тогда Силы обороны Украины уничтожили пять элементов российских систем противовоздушной обороны и радиолокационной разведки на территории РФ. Среди них был зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и четыре радиолокационные станции.

Одна из РЛС "Каста-2Е2" была поражена вблизи населенного пункта Шабельское. Таким образом, новое поражение в районе Вишневого стало уже вторым подтвержденным поражением станции этого типа за три дня.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины 1 сентября и в ночь на 2 сентября поразили ряд военных целей российских оккупантов. Также было подтверждено уничтожение российского истребителя МиГ-29 в Ростовской области и вертолета Ка-27 в Краснодарском крае РФ.

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