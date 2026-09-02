У противника минус истребитель МиГ-29, и вертолет Ка-27: новые подробности об уничтожении позиций армии РФ

Силы обороны Украины 1 сентября и в ночь на 2 сентября нанесли удары по ряду военных целей российских оккупантов. Также было подтверждено уничтожение российского истребителя МиГ-29 в Ростовской области и вертолета Ка-27 в Краснодарском крае РФ.

Видео дня

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

Подтверждено уничтожение двух летательных аппаратов

После анализа дополнительных данных Силы обороны подтвердили результаты ранее нанесенных ударов по российской авиации.

В частности, по уточненным данным, 30 августа был уничтожен вертолет Ка-27 в районе аэродрома "Ейск" в Краснодарском крае РФ.

Еще раньше, 27 августа, украинские силы уничтожили истребитель МиГ-29 в районе аэродрома "Миллерово" в Ростовской области.

Напомним, что "Миллерово" является важным объектом для российской военной авиации. С аэродрома вылетают самолеты, которые применяют управляемые авиационные бомбы по прифронтовым городам и поселкам, а также атакуют украинские позиции и взлетно-посадочные площадки.

Главные истории дня

Кроме того, российские военные используют аэродром для запуска ударных беспилотников типа Shahed, в частности реактивных дронов.

Удары были нанесены по складам и районам сосредоточения техники

1 сентября и в ночь на 2 сентября подразделения Сил обороны нанесли удары по ряду других военных целей.

Во Владимировке Донецкой области был поражен склад боеприпасов российских войск.

Еще одной целью стал склад материально-технических средств одного из подразделений оккупационной армии в Очеретином в Донецкой области.

Кроме того, в Речице Брянской области России украинские защитники поразили район сосредоточения вооружения и военной техники противника.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что информация о масштабах нанесенного российской армии ущерба уточняется.

Работа Сил обороны Украины по поражению ключевых военных целей врага продолжается, подчеркнули в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский удар по российскому аэродрому Миллерово вывел из строя дефицитный радар, восстановление которого может занять не менее полугода. Это оборудование выполняет базовые функции, необходимые для работы авиации, запуска беспилотников и других средств, используемых на аэродроме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!