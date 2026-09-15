Враг пытался спрятать: украинские военные уничтожили российский ЗРК 'Тор-М1' стоимостью около 25 млн долларов. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику и личный состав противника по всей линии фронта. На этот раз наши бойцы уничтожили дорогостоящий ЗРК россиян в Донецкой области, стоимость которого составляет около 25 млн долларов.

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Россияне пытались скрыть свою ПВО, но их планы сорвали операторы БПЛА Национальной гвардии. Об этом сообщили в Telegram-канале 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" им. полковника Петра Балбочана НГУ.

Удачная операция

"Гвардейцы уничтожили российский ЗРК "Тор-М1" стоимостью около 25 млн долларов", – говорится в сообщении.

Российские военные пытались скрыть зенитный ракетный комплекс в глубине тыла вблизи временно оккупированного Угледара. Однако операторы беспилотных систем Black Sky обнаружили его позицию и уничтожили важную технику, которая должна была прикрывать оккупационные войска от ударов Сил обороны Украины.

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Что известно о ЗРК "Тор-М1"

"Тор" – всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для защиты военных, административных и важных экономических объектов от воздушных угроз. Система обеспечивает противовоздушную и противоракетную оборону на уровне дивизионного звена и может прикрывать подразделения сухопутных войск от ударов крылатых и противорадиолокационных ракет, беспилотников, управляемых авиабомб, самолетов и вертолетов.

Комплекс способен работать как под управлением операторов, так и в автоматическом режиме. Во втором случае "Тор" самостоятельно контролирует заданное воздушное пространство, обнаруживает цели и поражает те из них, которые не идентифицированы системой "свой-чужой".

Система также рассчитана на противодействие целям, созданным с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Благодаря этому комплекс может применяться для защиты войск и важных объектов от широкого спектра современных средств воздушного нападения.

Напомним, украинские артиллеристы обнаружили и уничтожили редкую реактивную систему залпового огня Type-75. Точный удар по цели нанесли бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины поразили два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" в Таганроге (РФ). Также под удар попали радиолокационная станция, места хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников и предприятие российского оборонно-промышленного комплекса.

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