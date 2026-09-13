Украинские артиллеристы уничтожили на фронте редкую вражескую цель. Видео удара

На фронте украинские артиллеристы обнаружили и уничтожили редкую реактивную систему залпового огня Type-75. Точный удар по цели нанесли бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта.

Видео дня

Об этом сообщили на странице бригады в Facebook. Там же опубликовали видео поражения техники.

Как отметили военные, Россия все чаще использует на украинском фронте вооружение из арсеналов своих союзников. На этот раз артиллеристы уничтожили северокорейскую систему Type-75.

В бригаде подчеркнули, что для украинских артиллеристов не имеет значения, откуда оккупанты привезли свою технику – с российских складов или с другого конца света.

"Если она направлена против Украины, её ждёт одно — точный ответ украинской артиллерии", — говорится в сообщении.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины поразили два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" в Таганроге Ростовской области РФ. Также под удар попали радиолокационная станция, места хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников и предприятие российского оборонно-промышленного комплекса.

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