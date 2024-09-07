За месяц СОУ удалось установить контроль на территории более 1 300 км², тем самым создав буферную зону на границе с Сумской областью.

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СОУ заставили оттянуть часть сил и средств РОВ с других участков зоны БД в Украине в Курскую область. По состоянию на 6 августа в КО области находилась группировка РОВ численностью до 10 тысяч л/с. По состоянию на сейчас это 35 тыс л/с. В частности, речь идёт о подразделениях:

-дважды утилизированной 155 ОБр МП;-56-го ПДП, находящегося сейчас в крайне ущемлённом положении;-810-я ОБр МП, год стачивавшая зубы о кремень в Крынках, затем отправленная на Покровское направление, а после брошенная в КО;-11-я ОДШБр;-488-й МСП из состава 144-й МСД;-71-й МСП;-38 ОМСБр;-64-я ОМСБр;-200-я ОМСБр;-ОШБ "Пятнашка" на границе КО и БелО;-Поговаривают, что там есть ещё какой-то "Ахмат", но его из состава СОУ никто пока не встречал.

Крайне интересный момент касательно потерь.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые озвучил количество потерь РОВ именно в Курской области – это 6 тысяч тел убитыми и раненными. С учётом нынешнего состава в 35 тыс и 6 тыс потерь, общая численность ресурса РОВ, задействованного в КО, за месяц, составила 41 тыс тел.

По состоянию на сейчас РОВ, не смотря на усиление курской группировки, не могут стабилизировать ситуацию и продолжают терять территорию, то есть, вынуждены будут гнать ещё силы и средства из зоны БД в Украине в КО, увеличивая контингент минимум до 50 тысяч тел.

СОУ перерезали ближайшую и важнейшую рокадную "железку" – через Суджу, тем самым нарушив ЖД-логистику. Параллельно была нарушена и автомобильная логистика, контролем ряда трасс в КО и частичным огневым воздействием даже по Е-38 – основной автомобильной артерии из Курска в Рыльск.

Фактически, контролируемая территория в КО позволяет наносить удары вглубь территории россии.

СОУ взяли под контроль крупнейшую газораспределительную станцию в Судже, что так же является очень важным козырем.

Обменный фонд. В первые дни Курской операции российские представители заявляли о прекращении любых переговоров с Украиной, в том числе касательно обмена пленными. 24 августа прошёл обмен 115 на 115. Российское руководство вынуждено идти на контакты, с учётом того колоссального количества пленных, которые захватили СОУ.

И немаловажный аспект – тотальный репутационный удар по россии, уровня которого не было со времён Второй мировой войны. Хотя, в 1969 году Китай на острове Даманский провёл операцию на территории СССР. Но всё же, факт остаётся фактом. Курская операция СОУ унизила россию так, как ещё никто и никогда её не унижал. И поделать с этим она ничего не может, что является ещё большим унижением. Бессилие, которое увидели все. Абсолютно все.

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