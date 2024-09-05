"Это не вопрос недоверия": Зеленский объяснил, почему союзников не информировали о планах по операции на Курщине

Украина готовила операцию в Курской области России втайне и не информировала о ней партнеров, чтобы детали не попали к россиянам. Даже многие украинские институции не знали о предстоящем наступлении.

Видео дня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News. Журналист спросил у него, почему администрация главы США Джо Байдена не знала о предстоящей операции.

Зеленский подчеркнул: это вопрос не недоверия. "Мы не информировали очень много институций и в нашем государстве, внутри государства. Понимаете, это война, и утечка информации, она постоянна", – ответил президент.

Россияне могли перехватить информацию по средствам связи; даже закрытые штабы не были безопасны на 100%. В этом контексте глава Украины вспомнил наше летнее контрнаступление в 2023 году.

"Все знали: внутри нашего государства, все знали снаружи, наши партнеры. Все знали об этой операции – и россияне знали... Они ожидали. И войска, и фортификационные сооружения – были все заточены под нашу операцию", – пояснил он.

Поэтому Киев максимально сократил круг людей, которым было известно о плане продвижения в российской Курской области.

"И потому это было очень неожиданно. Я считаю, что это одна из причин, что операция прошла успешно", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В этом же интервью Владимир Зеленский назвал операцию Сил обороны на Курщине превентивным шагом.

– В Курской области Силы специальных операций ВС Украины атакуют логистику войск РФ, чтобы снизить возможности вражеской обороны. Воины показали, как отминусовали колону из семи единиц техники противника, из которых пять были понтонными автомобилями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!