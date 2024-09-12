У оккупантов есть продвижение на Покровском направлении, атаки не прекращаются – ISW

Покровское направление (Донетчина) продолжает оставаться местом активной российской наступательной кампании. 11 сентября у противника было продвижение, хотя роспропагандисты начинают переживать о риске истощения ВС РФ на Покровском участке фронта.

Институт изучения войны (ISW) в новом отчете сообщил, что агрессор, вероятно, захватил село Лысовка (юго-восточнее райцентра) и продвинулся дальше к юго-востоку от Покровска. Бои там шли возле Новогродовки, Мариновки, Селидово, Украинска и Гирника. Кроме того, продолжались наступательные операции оккупантов к востоку от города Покровск: в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Свиридоновки, Гродовки, Ивановки и Михайловки.

Кадры от 11 сентября, на которых можно определить локацию съемки, демонстрируют поднятие флага РФ в центре Лысовки. По информации "военкоров" противника, операцию провели подразделения российской 114 мотострелковой бригады (51 общевойсковая армия), которая ранее входила в 1 армейский корпус "ДНР".

Видео дня

Военные блогеры РФ утверждают, что оккупанты также имеют успехи в восточной части Украинска и в поля к северу и юго-востоку от населенного пункта. Мол, ВС РФ пытаются окружить Силы обороны в этом городе. Впрочем, американские аналитики ISW не обнаружили никаких признаков того, что нашим воинам в Украинске угрожает "котел".

Интересно, что один из российских блогеров (бывший инструктор "Шторм-Z") 11 сентября выразил обеспокоенность, что истощение атакующих российских подразделений может привести к преждевременному завершению наступательных операций захватчиков в направлении Покровска.

По его словам, россияне ведут постоянные атаки во многих секторах и наступают с меньшим количеством людей и бронетехники, чем в предыдущие недели, возможно, из-за потерь в живой силе и материальной части.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 11 сентября еще 1270 российских захватчиков стали "трехсотыми" и "двухсотыми". Также Силы обороны отминусовали свыше сотни единиц техники и вооружения РФ, в частности, 73 артсистемы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!