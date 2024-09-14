УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Украинские десантники заставили российских "ВДВшников" дать стрекача на Курщине. Видео

Анна Паскевич
War
3 минуты
3,4 т.
Украинские десантники заставили российских 'ВДВшников' дать стрекача на Курщине. Видео

Российские войска в Курской области 13 сентября бросили на штурм позиций Вооруженных сил Украины подразделение "ВДВ РФ" с 14 единицами военной техники, однако в результате продолжавшегося несколько часов боя оно потерпело поражение. Украинский десант разбил противника, и уцелевшим оккупантам пришлось дать стрекача.

Видео дня

Об этом в субботу, 14 сентября, сообщило управление коммуникаций Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Также было опубликовано видео боя.

"Украинские десантники разбили на Курщине подразделение российских ВДВ", – говорится в публикации.

Украинские десантники заставили российских "ВДВшников" дать стрекача на Курщине. Видео

В ДШВ рассказали, что противник предпринимает отчаянные попытки вытеснить из Курской области подразделения и воинские части Сил обороны Украины.

Украинские десантники заставили российских "ВДВшников" дать стрекача на Курщине. Видео

В частности, в пятницу на позиции украинских десантников враг бросил 14 единиц военной техники.

Украинские десантники заставили российских "ВДВшников" дать стрекача на Курщине. Видео

Среди них было два танка, 11 БМД и один БТР из состава одной из воинских частей ВДВ России.

Украинские десантники заставили российских "ВДВшников" дать стрекача на Курщине. Видео

"Впрочем, эта попытка прорвать обороне позиции ВС Украины оказалась провальной: в тяжелом бою, который длился несколько часов, украинские десантники доказали, что лучше разбираются в военном деле, овладев наукой побеждать на "отлично", – рассказали в ДШВ.

Украинские десантники заставили российских "ВДВшников" дать стрекача на Курщине. Видео

В итоге на поле боя остались пять вражеских БМД, танк и БТР, а также несколько десятков "двухсотых" россиян.

Украинские десантники заставили российских "ВДВшников" дать стрекача на Курщине. Видео

Остальные уцелевшие российские "ВДВшники" дали стрекача, сообщили в ДШВ ВСУ.

Украинские десантники заставили российских "ВДВшников" дать стрекача на Курщине. Видео

На опубликованном видео видно, как украинские десантники наносят мощные удары по вражеской бронетехнике.

Также было поражено сосредоточение противника, размещавшееся в жилом доме.

Украинские десантники заставили российских "ВДВшников" дать стрекача на Курщине. Видео
Украинские десантники заставили российских "ВДВшников" дать стрекача на Курщине. Видео
Украинские десантники заставили российских "ВДВшников" дать стрекача на Курщине. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW указали, что украинские силы зашли в еще один район Курской области. Они продвигаются в районе Веселого Глушковского района, сообщалось также о боях в районах населенных пунктов Новый путь и Медвежье. Также Силы обороны Украины продвинулись вперед и в районе Суджи, тогда как командование РФ перебросило на Курщину "вагнеровцев".

При этом на днях в РФ заявили о первой масштабной контратаке на Курщине, в которой принимают участие десантники и морская пехота, и якобы захвате нескольких населенных пунктов. Аналитики ISW отметили, что незначительное продвижение у россиян есть, однако спрогнозировали, что дальше оно будет все медленнее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!