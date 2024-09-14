Украинские десантники заставили российских 'ВДВшников' дать стрекача на Курщине. Видео

Российские войска в Курской области 13 сентября бросили на штурм позиций Вооруженных сил Украины подразделение "ВДВ РФ" с 14 единицами военной техники, однако в результате продолжавшегося несколько часов боя оно потерпело поражение. Украинский десант разбил противника, и уцелевшим оккупантам пришлось дать стрекача.

Видео дня

Об этом в субботу, 14 сентября, сообщило управление коммуникаций Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Также было опубликовано видео боя.

"Украинские десантники разбили на Курщине подразделение российских ВДВ", – говорится в публикации.

В ДШВ рассказали, что противник предпринимает отчаянные попытки вытеснить из Курской области подразделения и воинские части Сил обороны Украины.

В частности, в пятницу на позиции украинских десантников враг бросил 14 единиц военной техники.

Среди них было два танка, 11 БМД и один БТР из состава одной из воинских частей ВДВ России.

"Впрочем, эта попытка прорвать обороне позиции ВС Украины оказалась провальной: в тяжелом бою, который длился несколько часов, украинские десантники доказали, что лучше разбираются в военном деле, овладев наукой побеждать на "отлично", – рассказали в ДШВ.

В итоге на поле боя остались пять вражеских БМД, танк и БТР, а также несколько десятков "двухсотых" россиян.

Остальные уцелевшие российские "ВДВшники" дали стрекача, сообщили в ДШВ ВСУ.

На опубликованном видео видно, как украинские десантники наносят мощные удары по вражеской бронетехнике.

Также было поражено сосредоточение противника, размещавшееся в жилом доме.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW указали, что украинские силы зашли в еще один район Курской области. Они продвигаются в районе Веселого Глушковского района, сообщалось также о боях в районах населенных пунктов Новый путь и Медвежье. Также Силы обороны Украины продвинулись вперед и в районе Суджи, тогда как командование РФ перебросило на Курщину "вагнеровцев".

При этом на днях в РФ заявили о первой масштабной контратаке на Курщине, в которой принимают участие десантники и морская пехота, и якобы захвате нескольких населенных пунктов. Аналитики ISW отметили, что незначительное продвижение у россиян есть, однако спрогнозировали, что дальше оно будет все медленнее.

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