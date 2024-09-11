В России заявили о первой масштабной контратаке своих войск на Курщине: что известно

В РФ заявили, что военные российской армии якобы начали первую масштабную контратаку в Курской области, в которой участвуют десантники и морская пехота. Пропагандисты утверждают, что войска страны-агрессора якобы отбили несколько населенных пунктов или 150 квадратных километров территории.

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В частности, поздно вечером 10 сентября пропагандистский Telegram-канал "Рыбарь", близкий к генштабу ВС РФ, заявил, что военные РФ начали локальное контрнаступление в Кореневском районе. В то же время украинский аналитический проект DeepState сообщил, что россияне начали активные штурмовые действия и ситуация на левом фланге ВСУ в Курской области ухудшилась.

По данным DeepState, российские оккупанты переправили бронетехнику через реку Сейм в Глушковском районе, а потом через более мелкие реки.

Еще один вражеский удар был из Коренево, откуда ранее отошли украинские защитники, – в направлении Снагости. Ттакже были опубликованы кадры колонны российской бронетехники, которая двигалась в этом направлении.

В свою очередь кремлевский канал "Два майора" заявил, что в наступлении участвуют подразделения 51-го парашютно-десантного полка и 155-й бригады морской пехоты ВС РФ и россияне якобы продвинулись у населенных пунктов Бяхово, Снагость и Апанасовка, также шли бои за Викторовку.

По данным "Рыбаря", войска РФ начали бои в нескольких населенных пунктах и могли захватить Гордеевку и Внезапное на западном фланге плацдарма ВСУ.

Пропагандистский канал "Zаписки Vетерана" заявил о якобы девяти захваченных россиянами населенных пунктах, канал Mash – о якобы 150 квадратных километрах территории.

На фоне контратак противника воины Сил обороны Украины предпринимают попытки атаковать через границу Глушковского района, пишет "Два майора".

Военный обозреватель Ян Матвеев указал, что это "первая масштабная контратака" россиян с начала украинского вторжения на Курщину. Он отметил, что бронетанковая колонна РФ смогла пробиться внутрь Снагости, однако "финальный результат атаки неизвестен".

Также аналитик выразил сомнение относительно заявлений "Z-каналов" о захвате целых "девяти населенных пунктов".

"Очевидно, что бои проходят на западном фланге украинского плацдарма. Основная цель – деблокировать Глушковский район. Вторая причина, по которой было выбрано именно это место – отдаление от основного шоссе снабжения, которое идет через Суджу", – считает Матвеев.

По его словам, в теории атака РФ "на том участке могла быть гораздо опаснее", поскольку отсекала бы от логистики весь Курский фронт Украины.

"Но там, очевидно, оборона ВСУ надежнее и войск больше", – отметил аналитик и добавил, что визуальной информации пока крайне мало.

При этом в отчете Института изучения войны (ISW) за 10 сентября указано, что украинские силы продвинулись в Курской области в восточной части Комаровки (юго-западнее Коренево) и к юго-востоку от Ветрено (к востоку от Коренево).

Аналитики также указали, что на Курщине действуют подразделения БПЛА 61-й бригады морской пехоты ВС РФ (Ленинградский военный округ), которая по состоянию на конец августа 2024 года воевала на Херсонщине.

В связи с этим в ISW предположили, что российские силы, "возможно, недавно передислоцировали ограниченные подразделения из Херсонской области в Курскую область".

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в ISW указали, что на Курщине ВСУ уничтожают логистику РФ, между тем командование оккупантов перебрасывало силы с двух направлений.

Напомним также, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу накануне заявил, что перегворы с Украиной якобы "невозможны", пока украинские войска находятся в Курской области.

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