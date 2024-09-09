ВСУ уничтожают логистику врага на Курщине, российское командование перекидывает силы с двух направлений – ISW

Украинские войска продолжают операцию в Курской области, продвигаясь вглубь территории РФ. Бойцы ВСУ атакуют российские наземные линии связи, чтобы нарушить логистику врага.

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В свою очередь оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции и перебрасывают на Курщину резервы. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Украинские войска продолжили атаковать юго-западнее Коренево в районе Снагоста и Вишневки; северо-западнее Суджи в районе Малой Локни; севернее Суджи в районе Марьевки; северо-восточнее Суджи в районе Мартыновки; и юго-восточнее Суджи в районе Черкасской Конопельки.

Путинские захватчики пытались проводить контратаки в Курской области. Оккупанты атаковали восточнее Коренево в районе Ольговки; и юго-восточнее Суджи в районе Черкасской Конопельки. Кремлевские пропагандисты утверждают, что войска РФ восстановили утраченные позиции к югу и востоку от Коренево, в районе Штепуховки (северо-восток от Коренево) и в районе Малой Локни.

Кроме того, российское военное командование перебрасывает с Северского и Краматорского направлений в Курскую область один воздушно-десантный полк и разведывательный батальон 106-й дивизии ВДВ. Также зафиксирована переброска одного самоходно-артиллерийского дивизиона 20-й мотострелковой дивизии с Кураховского направления.

Чтобы парализовать передвижение врага на Курщине украинские военные атакуют логистику. ВСУ уничтожают наземные линии связи в ближнем тылу в Курской области. В частности, 8 сентября появились кадры, на которых украинские силы уничтожают очередной мост через реку Сейм к северу от населенного пункта Карыжа в Глушковском районе.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время не существует угрозы российского наступления на город Сумы. Эта угроза была устранена благодаря действиям украинских военных.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска после наступления на Харьковщине планировали наступать и на Сумском направлении. Помешали этому несколько факторов, в том числе и операция Вооруженных сил Украины в Курской области РФ.

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