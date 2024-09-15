У элитных войск РФ проблемы на Курщине: генерал Романенко заявил о рациональности ВСУ

Страна-агрессор Россия существенно нарастила свои силы для вытеснения ВСУ из Курской области, собрав группировку численностью 40 тыс. человек. Однако, учитывая нерациональность действий оккупантов, им нужны 80-100 тыс. Кроме того, у врага возникают проблемы с нанесением ударов, потому что он не может разобраться, "где свои, а где чужие".

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Об этом рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. В частности, он отметил, что оккупанты действительно перебросили на Курщину силы с украинского фронта.

"Чтобы быть убедительными, они организовали наступление с трех сторон, зашли с севера, с запада и с юго-востока. По ноценкам западных экспертов, для успешной операции им необходима была группировка от 30 тысяч, они же собрали группировку войск численностью около 40 тысяч. Это много", – сказал Романенко.

Он добавил, что россияне завели на Курщину свои элитные части, в том числе морскую пехоту и воздушно-десантные части.

"Отличительной особенностью является то, что у них достаточно много мотопехоты, то есть механизированных компонентов. В то же время они меньше применяют управляемые авиационные бомбы и FPV-дроны", - указал военный.

Романенко также отметил, что Силы обороны Украины "пытаются решать вопросы мобильных действий". Да, украинские воины заходили на Курщину, применяя такие действия, и сейчас ведут мобильную оборону.

"Традиционная оборона россиян – это окопы, ДОТы (долговременная огневая точка. – Ред.) и т.д., чтобы было видно цели, чтобы можно было бить по ним. Но когда речь идет о мобильной обороне, они не могут бить, потому что не могут разобраться где свой , а где чужой. Конечно, это предполагалось. Рано или поздно это должно было произойти.

Он также отметил, что для наступления на Харьковщину враг задействовал группировку в 35 тысяч и продвинулся на 10 километров, тогда как ВСУ наступали на Курщину группировкой 15 тысяч и продвинулись на ширину 35-40 километров, сформировав буферную зону.

"Противник существенно нарастил свои силы для вытеснения ВСУ, но чтобы выполнить эту задачу, по оценкам западных аналитиков, им потребуется группировка 80-100 тысяч. Однако на отдельных направлениях на Курщине российская армия продвинулась, где захватили наших пленных в большом количестве. К тому же боевые действия стали очень интенсивными", – подытожил Романенко.

Как писал OBOZ.UA, 10 сентября, несколько больше, чем через месяц украинской операции на Курщине, в РФ заявили о первой масштабной контратаке в этой области. В наступлении участвуют десантники и морская пехота, якобы захвачено несколько населенных пунктов. Аналитики ISW отметили, что незначительное продвижение у россиян действительно есть, но дальше оно будет все медленнее.

В отчете аналитиков за 14 сентября отмечается, что украинские военные имеют подтвержденное продвижение в Курской области и взяли под контроль еще несколько населенных пунктов. В частности, у ВСУ есть успехи и в районе Суджи и Коренево, и в Глушковском районе, куда они зашли на днях.

Кроме того, накануне в ДШУ ВСУ показали, как заставили бежать подразделение российских ВДВ на Курщине. Оккупанты потеряли несколько десятков человек живой силы "двухсотыми", а уцелевшим, спасаясь, пришлось показать пятки.

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