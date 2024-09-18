Наступление российских войск в Курской области остановлено. Часть ее территории остается под контролем украинских военных.

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Об этом заявил представитель комендатуры ВСУ Алексей Дмитрашковский в комментарии AFP. Он отметил, что российская армия пыталась атаковать позиции украинских подразделений по флангам. Впрочем, эти попытки удалось остановить.

"Некоторые успехи у россиян все же были: россияне вошли в один из населенных пунктов. Они начали бои за другой населенный пункт, но это все", – добавил Дмитрашковский.

Он также заявил, что на подконтрольной Украине части Курщины остается немало гражданских. В некоторых населенных пунктах их остается более сотни, а то и более 500 человек.

По словам представителя украинской комендатуры, в результате российских ударов по захваченным территориям Курщины погибли 23 гражданских. Дмитрашковский сообщает, что они "гибнут вместе с украинскими военными".

Кроме того, стало известно о том, что участвующие в операции на Курщине (РФ) бойцы Сухопутных войск ВСУ продолжают пополнять обменный фонд. Однажды им в плен сдались 13 русских солдат, которые перед этим пять дней пытались отстреливаться.

Как сообщал OBOZ.UA, командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что не намерен освобождать кадыровцев, добровольно сдавшихся в плен ВСУ. Военный преступник прямо признался, что такие солдаты русской армии не заслуживают жизни.

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