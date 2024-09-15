'Вы не заслуживаете жизни': командир 'Ахмата' Алаудинов отрекся от кадыровцев, сдавшихся в плен Украине. Видео

Замначальника главного военно-политического управления минобороны РФ и командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что не намерен вызволять добровольно сдавшихся в плен чеченцев. Военный преступник выдал, что такие оккупанты не заслуживают жизни.

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При этом Алаудинов добавил, что даже не реагирует на просьбы родственников в освобождении их близких. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Чеченский террорист пожаловался, что к нему обращаются родственники оккупантов, попавших в плен, с просьбой помочь в освобождении их близких. Алаудинов заявил, что не намерен вызволять оккупантов, добровольно сдавшихся в плен украинским военным.

"Я вас вообще никак не уважаю. Я не считаю, что вы заслуживаете вообще даже жизни. Меня удивляет, как вы собираетесь после того, как вы подняли лапы и сдались как девочки в плен, как вы собираетесь вообще жить? Как вы будете смотреть в глаза своим детям, внукам", – сказал Алаудинов.

Кроме того, террорист призвал пленных чеченцев сделать все для того, чтобы "закончить свой путь как мужчины".

"Даже сейчас вы находитесь в плену, просто встаньте, возьмите что-нибудь: ручку, гвоздь, накиньтесь на кого-нибудь и сделайте все для того, чтобы вас убили, для того, чтобы закончить свой путь хотя бы теперь мужчинами", – заявил оккупант.

Ранее Алаудинов призвал россиян смириться с тем, что солдат срочной службы отправляют воевать в Курскую область. Также он посоветовал гражданам РФ подписывать контакты с министерством обороны, чтобы получить больше денег за участие в боевых действиях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 13 сентября во время обмена пленными домой вернулись 49 украинцев и украинок, в том числе 15 защитников и защитниц "Азовстали".

– 14 сентября из неволи удалось вернуть еще 103 человека: 82 рядовых и сержантов и 21 офицера. Среди Геров – 23 военнослужащих, находившихся в составе полка "Азов" НГУ.

– В результате обменов 13-14 сентября в РФ поехали 147 военных российской армии, которые сдались в плен украинским защитникам в Курской области. Большинство из них оказалось срочниками.

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