Украина вернула из российского плена десятки защитников и гражданских, среди них защитники 'Азовстали'. Фото

Украина и РФ в пятницу, 13 сентября, провели обмен военнопленными. В результате домой вернулись 49 украинцев, в том числе и защитников и защитниц "Азовстали".

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в официальном Telegram-канале. "Еще одно возвращение наших людей, которого мы всегда ждем и ради которых работаем. 49 украинцев и украинок дома", – написал он, а также опубликовал фото освобожденных из российского плена.

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