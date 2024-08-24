'Мы помним о каждом и каждом': Зеленский заявил, что Украине удалось вернуть из плена РФ еще 115 Героев. Фото

В День Независимости, 24 августа, Украина вернула из российского плена своих защитников, посредником при проведении обмена стали Объединенные Арабские Эмираты. Из неволи домой возвращаются 115 украинцев, за них России вернули столько же российских военнослужащих, преимущественно срочников, захваченных во время операции на Курщине.

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О возвращении украинских героев сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Домой едут воины, охранявшие Чернобыльскую АЭС и пункт пропуска "Чонгар", принимавшие участие в боях на Киевщине, Донетчине, Херсонщине, Луганщине, защищавшие Мариуполь и "Азовсталь", девятерых из них в России успели "осудить" на длительные сроки.

"Еще 115 наших защитников вернулись сегодня домой. Это воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы. Мы помним о каждом и каждой. Ищем и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть всех", – подчеркнул глава государства. .

Зеленский добавил, что подавляющее большинство освобожденных защитников – военнослужащие срочной службы, проведшие в плену более 2,5 лет. Также он поблагодарил каждое украинское подразделение, которое пополняет обменный фонд.

"Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Спасибо нашей команде и партнерам, ОАЭ за то, что наши люди возвращаются домой", – подчеркнул Зеленский.

Больше деталей по освобожденным украинским воинам сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Там отметили, что во время 55-го обмена военнопленными Украина смогла вернуть военнослужащих, проходивших срочную службу и попавших в плен еще в первые месяцы полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

"Среди других удалось освободить девять незаконно осужденных защитников. Освобождены военные моряки и три пограничника, а также 82 защитника Мариуполя (из них полсотни защищали "Азовсталь" ). Все спасенные на этот раз – солдаты, сержанты и матросы", – отмечено в сообщении.

Также домой возвращаются шесть нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции, военнослужащие, защищавшие Киевскую, Донецкую области, Херсонщину и Луганщину.

"Украинские воины, которых сегодня удалось освободить из неволи врага, также принимали участие в тяжелых боях за Гостомель и запасной командный пункт Генштаба в Киевской области, а в Херсонской области – за пропускной пункт "Чонгар" на административной границе с временно оккупированным Крымом", – добавили в Координационный штаб.

Там рассказали, что значительная часть освобожденных из плена воинов испытывают проблемы со здоровьем в результате ранений, а также из-за несоблюдения Россией норм Международного гуманитарного права в плену.

"Все они пройдут медицинское освидетельствование, необходимое лечение, получат психологическую помощь, реинтегрируются в наше общество и получат надлежащие выплаты. Мы выражаем благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество и помощь в организации обменов", - говорится в сообщении.

"Сегодня домой вернулись 115 защитников Независимости Украины. 92 из них – военнослужащие системы МВД. Большинство – защитники Мариуполя. 89 воинов Национальной гвардии и 3 – Государственной пограничной службы уже на родной земле. Почти 90% из них – солдаты срочной службы, которые свыше двух годы находились в плену агрессора. Сейчас ребятам оказывают всю необходимую помощь и поддержку. Наконец-то они в безопасности и совсем скоро смогут обнять своих родных", – подчеркнул министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Он также показал видео, на котором освобожденные воины поздравляют страну, которую защищали, с днем рождения.

Всего, по данным украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, за время полномасштабной войны с Россией Украина вернула уже 3520 украинцев, оказавшихся в плену у государства-агрессора.

Ранее в этот день о предполагаемом обмене между Украиной и Россией писало также издание Reuters.

"Россия и Украина намерены обменяться 115 пленными в субботу при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил Reuters официальный представитель ОАЭ. Это будет первый подобный обмен пленными между странами после начала наступления украинских военных на территорию России 6 августа", – говорилось в сообщении.

После этого об уже состоявшемся обмене в формате 115 на 115 начали сообщать российские пропагандисты. Они утверждают, что Россия отдала украинских военнослужащих в обмен на срочников, попавших в плен в ходе операции ВСУ в Курской области.

Подтвердили обмен и в минобороны РФ, там добавили, что российских пленных доставили на территорию Беларуси.

Напомним, после начала операции в Курщине украинские воины существенно увеличили обменный фонд, в частности, массово в плен к защитникам сдавались российские срочники, также захватили Силы обороны и немало кадыровцев. В общей сложности по состоянию на 15 августа, по данным The Independent, ВСУ захватили в плен около 2000 российских солдат, и после того количество пленных еще возросло.

После мероприятия украинской армии на Курщину уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия впервые выступила с инициативой по переговорам по обмену пленными.

На днях же в Координационном штабе по обращению с военнопленными рассказали, кого украинская сторона будет пытаться вернуть из плена в первую очередь.