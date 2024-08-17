Кого украинская сторона будет пытаться вернуть из плена в первую очередь: в штабе рассказали нюансы

Украина сосредотачивает усилия на возвращении своих граждан, длительно пребывающих в российском плену. В приоритете – военные и гражданские лица, оказавшиеся в плену еще в 2014 году.

Видео дня

Последний раз их удавалось вернуть в 2019 году. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на источник в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

16 августа руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов объявил категории украинцев, которых планируют возвращать из российского плена в первую очередь. К ним относятся:

Тяжелораненые и тяжелобольные;

Женщины;

Лица, находящиеся в плену длительное время;

Защитники "Азовстали";

Гражданские лица, захваченные как до начала широкомасштабной войны, так и после ее начала.

Источник в штабе подтвердил, что речь идет и о пленных, которые находятся в плену на Донбассе и в Крыму с 2014 года.

Последний обмен, в ходе которого Украине удалось вернуть своих гражданских, прошел 29 декабря 2019 года. Тогда Офис президента вел трансляцию с места происшествия.

Следует отметить, что, несмотря на недавние операции украинских сил в Курской области РФ и увеличение обменного фонда, обмен пленными в формате "всех на всех" в ближайшее время не состоится. Хотя украинская сторона активно работает над большими обменами, реалистичный взгляд на ситуацию не предполагает скорейшего достижения такого результата.

Накануне стало известно, что спецназовцы "Альфа" СБУ взяли в плен на Курщине сразу 102 российских военных. Среди них оказались и наемники кадыровского спецназа "Ахмат", момент захвата пленных попал на видео.

По данным британской газеты The Independent, всего в Курской области захвачено в плен по меньшей мере 2 тыс. военных РФ. Это "разменная монета" для освобождения украинцев из российского рабства, рассказали источники издания.

В проекте "Хочу жить" рассказали, что военные ВС РФ начали передавать Украине данные о расположении чеченского спецназа "Ахмат" в Курской области.

После прорыва на Курщину Москва впервые за все время русско-украинской войны инициировала переговоры по обмену пленными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!