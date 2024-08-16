Лубинец оценил, возможен ли обмен 'всех на всех' на фоне операции ВСУ на Курщине

Несмотря на последние операции украинских сил в Курской области РФ и увеличение обменного фонда, обмен пленными в формате "всех на всех" в ближайшее время не состоится. Хотя украинская сторона активно работает над большими обменами, реалистичный взгляд на ситуацию не предполагает скорейшего достижения такого результата.

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Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в эфире Радио Свобода. Он подтвердил, что украинская сторона неоднократно инициировала обмены пленными через посредников, включая обмены всех на всех.

"Верю ли я, что в ближайшее время может произойти обмен всех на всех? Нет, не верю. Верю ли я, что украинская сторона делает все возможное, чтобы большие обмены происходили? Да, этим занимается большая команда Координационного штаба, я лично в ежедневном режиме", – сказал омбудсмен.

По его словам, операция ВСУ в Курской области положительно повлияла на ситуацию, облегчая возвращение украинских граждан из России и оккупированных территорий.

Лубинец подчеркнул, что основной целью украинской стороны является справедливый обмен пленными. Он выразил надежду на заключение договоренностей с Россией о принципах обмена, в частности, о возвращении гражданских граждан.

Омбудсмен также отметил, что существуют списки находящихся в плену с 2014 года военнопленных и гражданских заложников, а также защитников Мариуполя, которые уже более двух лет в плену.

Лубинец не уточнил, предоставила ли российская сторона списки лиц, которых планирует вернуть в первую очередь, из-за чувствительности обменных договоренностей.

Он также отметил, что понимает потребность общества в информации о ходе договоренностей. Для этого на совещании с президентом Владимиром Зеленским решено создать общественный совет по обмену пленными, который обеспечит привлечение семей пленных и руководителей общественных организаций к процессу и предоставит им определенную информацию.

Накануне стало известно, что спецназовцы "Альфа" СБУ взяли в плен на Курщине сразу 102 российских военных. Среди них оказались и наемники кадыровского спецназа "Ахмат", момент захвата пленных попал на видео.

По данным британской газеты The Independent, всего в Курской области захвачено в плен по меньшей мере 2 тыс. военных РФ. Это "разменная монета" для освобождения украинцев из российского рабства, рассказали источники издания.

В проекте "Хочу жить" рассказали, что военные ВС РФ начали передавать Украине данные о расположении чеченского спецназа "Ахмат" в Курской области.

После прорыва на Курщину Москва впервые за все время русско-украинской войны инициировала переговоры по обмену пленными.

Как писал OBOZ.UA, командование ДШВ ВСУ показало видео первого часа наступления на Курскую область РФ. На кадрах показаны моменты разминирования, прорыва границы, уничтожение вражеских фортификаций, пленение российских военнослужащих.

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