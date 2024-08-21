Еще один удачный день: под Курском ВСУ пополнили обменный фонд новыми пленными из 'Ахмата'. Фото

В среду, 21 августа, украинские воины сумели пополнить обменный фонд более 10 российскими захватчиками. Причем среди пленных есть военные из "Ахмата", чеченского подразделения кадыровцев, которых в РФ почему-то считают "военной элитой".

Видео дня

О пленных сообщили в Сухопутных войсках ВСУ. Пополнить обменный фонд смогли воины из 22-й отдельной механизированной бригады.

"Еще один день наших активных действий на территории врага. Воины Сухопутных войск продолжают выполнение боевых задач под Курском. Есть хорошие результаты по пленным, а значит, еще больше наших ребят вскоре вернутся домой", – отметили украинские бойцы.

Среди фотографий, которые они показали, можно увидеть шеврон кадыровского "Ахмата".

Это далеко не первые чеченские последователи Дон-Дона, которые сами сдаются украинцам. Напомним, например, как 17 августа воины ВСУ взяли в плен очередную партию кадыровцев. Те на видео признавались, что "счастливы" попасть в плен к украинцам и что они якобы сдались сами. А один даже похвалил ВСУ за то, что они защищают свою родину.

Как сообщал OBOZ.UA, часть российских военнослужащих, попавших в плен во время наступательной операции ВСУ в Курской области РФ, проходят через тюрьму в Сумах. В исправительном заведении посчитали, что там уже побывало 320 путинских солдат, 80% из которых – это призывники.

Однако это лишь ничтожная часть от всего числа пленных в Курской области. Так, The Independent пишет, что только там в плен попало не менее 2000 россиян.

В свою очередь, OBOZ.UA впервые эксклюзивно показал, как и где содержат солдат РФ, чем их кормят и как их моют.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!