Обеспечены всем необходимым: как содержат взятых в плен на Курщине российских военных. Эксклюзив

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Курской области РФ, во время которой активно пополняют обменный фонд. Попавших в плен российских военных удерживают в достойных условиях, они имеют доступ ко всему необходимому.

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Для журналистов OBOZ.UA впервые эксклюзивно показали, как и где содержатся солдаты РФ. Британское издание The Independent пишет, что в плен на Курщине попали уже около 2000 россиян.

В Украине им предоставляют все необходимое от трехразового питания до одежды. Каждый пленный имеет свое спальное место: матрас, постельные принадлежности, подушку и одеяло. Также им выдают предметы первой необходимости: зубную пасту и щетку, шампунь, мыло. Баню россияне посещают раз в неделю.

С пленными военными РФ постоянно общаются представители международных организаций, которые их посещают. Это, в частности, Красный Крест, ООН, также приезжает уполномоченная по правам человека той области, где содержат россиян.

Если военным страны-агрессора нужна медицинская помощь, она предоставляется в местных украинских больницах. После этого с выписками они прибывают в места содержания.

Пленные, с которыми пообщались наши журналисты, надеются, что обмен состоится как можно скорее, а также на то, что российское руководство закончит войну с Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, часть российских военнослужащих, попавших в плен во время наступательной операции ВСУ в Курской области РФ, проходят через тюрьму в Сумах. В исправительном заведении посчитали, что там уже побывало 320 путинских солдат, 80% из которых – это призывники.

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