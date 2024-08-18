NYT рассказало о более 300 пленных россиянах, которых приняла тюрьма в Сумах

Часть российских военнослужащих, попавших в плен во время наступательной операции ВСУ в Курской области РФ, проходят через тюрьму в Сумах. В исправительном заведении посчитали, что там побывало уже 320 путинских солдат, 80% из которых – это призывники.

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Об этом рассказали журналисты New York Times после посещения тюрьмы 16 августа. По их наблюдениям, многие эти россияне якобы едва окончили школу и успели пройти всего несколько месяцев обучения.

В день визита корреспондентов в указанной тюрьме находился 71 пленный российский солдат или офицер. Издание опубликовало ряд фото, указывая, что у некоторых пленных были осколочные или огнестрельные ранения.

"После работы с пленными их отправляют дальше боевых действий. Также россиян содержат в подвальных камерах, чтобы оградить от возможных авиаударов", – говорится в публикации со ссылкой на слова украинских военных.

Эти призывники и добровольцы путинской армии, общаясь с журналистами NYT, рассказывали, как по приказу командования ВС РФ прибыли защищать свою Курщину. По их словам, командиры поделили их на взводы (около 30 человек) и разместили в бетонных или земляных укреплениях, расположенных на расстоянии около 1,6 км друг от друга вдоль границы. Там российские вояки столкнулись с внезапным нападением ВСУ и быстро прекратили бой.

Например, 21-летний россиянин Игорь утверждал, что украинская артиллерия усилилась еще за несколько дней до начала курской операции. Но несмотря на доклады, их командиры не отреагировали: так, после начала атаки из его группы, в которую входили 12 солдат, выжили пятеро.

Его сверстник Дмитрий из региона Коми заявил, что их радиостанции перестали работать в день нападения 6 августа. Они не получили приказов, но попытались неудачно отступить и тогда попали в плен.

Как сообщал OBOZ.UA, во время операции в Курской области РФ украинские защитники берут в плен российских военных "шеренгами и колоннами". Всех их транспортируют в Украину для предстоящих обменов пленными. Например, 14 августа спецназовцы СБУ захватили сразу 102 военных РФ. Среди пойманных солдат путинской армии оказывается немало кадыровцев.

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