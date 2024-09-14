В сети показали оккупантов, вернувшихся в Россию после обмена пленными: фото и видео

В результате обмена пленными 13-14 сентября в РФ вернулись 147 военных российской армии, которые сдались в плен украинским защитникам в Курской области. Большинство из них оказалось срочниками воинской части в Клинцах Брянской области, которых командование отправило на передовую, сбежав в Курск и отдавая оттуда приказы "стоять на смерть".

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Об этом рассказали в украинском государственном проекте "Хочу найти", предоставляющем информацию о военнопленных служащих ВС РФ, пропавших без вести и погибших в Украине. Также были опубликованы фото и видео возвращения оккупантов в РФ.

93 из 147 обменянных родные разыскали через "Хочу найти", получив подтверждение о нахождении в плену, рассказали в проекте.

Большинство и обменяных – срочники 488-го гвардейского мотострелкового полка, воинская часть 12721 (город Клинцы, Брянщина).

"Это именно то подразделение, командование которого отправило срочников на передовую, а само убежало в Курск и оттуда отправляло приказы стоять насмерть. Об этом рассказывают сами военнопленные", – рассказали в "Хочу найти".

Средний возраст обменянных – 25 лет, больше половины из них младше 22 лет. Самий младший – 18-летний Иодикис Лев.

"14 дней – именно столько провели в плену 115 срочников, которых Россия запросила в прошлый обмен 24 августа 2024 года. Военнопленные из обмена 13-14 сентября пробыли в плену около 32 дней", – говорится в сообщении проекта.

В "Хочу найти" также обнародовали топ регионов РФ по количеству возвращенных военнопленных в ходе обмена 13-14 сентября:

– Курская область – 15 человек;

– Северная Осетия – 15 человек;

– Республика Коми – 12 человек;

– Кабардино-Балкарская Республика – 7 человек;

– Тюменская область – 8 человек;

– Республика Дагестан – 7 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 сентября 2024 года Украина и РФ провели 56-й обмен пленными, в результате которого домой вернулись 49 украинцев. В Россию в свою очередь отправились 49 оккупантов, сдавшихся в плен в Курской области.

Днем 14 сентября стало известно о проведении нового обмена пленными. Домой вернулись 103 украинских Героя, в том числе 23 бойца "Азова".

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