Слезы, объятия и сине-желтые флаги: Лубинец показал трогательное видео с украинцами, которых удалось вернуть из плена РФ

В пятницу, 13 сентября, состоялся 56-й обмен военнопленными между Украиной и страной-террористом Россией. В результате 49 украинцев вернулись на родную землю.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал эмоции наших сограждан после возвращения домой. Соответствующее видео омбудсмен опубликовал в Telegram.

Лубинец напомнил, что с начала полномасштабного вторжения домой из РФ вернули 3569 украинцев. Среди украинцев, которых удалось вернуть сегодня, – воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также гражданские лица. Кроме того, удалось освободить еще часть защитников и защитниц "Азовстали" и военного медика Виктора Ивчука.

Омбудсмен подчеркнул, что состояние здоровья возвращенных очень тяжелое, многие потеряли десятки килограммов веса. На месте обмена находятся сотрудники Офиса Омбудсмена, которые фиксируют, в каком состоянии возвращаются наши воины домой. Лубинец отметил, что в соответствии с Женевскими конвенциями приоритет в возвращении предоставляется тяжелобольным и тяжелораненым, а также женщинам.

"Благодарен государственным органам, в частности Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными и Объединенному центру по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы в результате агрессии против Украины при СБУ. Вместе работаем над тем, чтобы все украинцы были дома", – написал Лубинец.

Напомним, в День Независимости, 24 августа, Украине удалось вернуть из плена РФ еще 115 Героев. В основном это были военнослужащие срочной службы, попавшие в плен еще в первые месяцы войны.

В частности, в Украину вернули пограничников, находившихся в российском плену с 24 февраля 2022 года.

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