В Украину вернули пограничников, находившихся в российском плену с 24 февраля 2022 года. Видео

Трое из 115-ти освобожденных в День Независимости украинских защитников являются пограничниками 79-го Херсонского отряда. Они попали в российскую неволю еще в первый день полномасштабного вторжения.

Видео дня

Об этом 24 августа сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Также было опубликовано трогательное видео с освобожденными украинскими защитниками.

"Несокрушимые вернувшиеся из обмена Герои кричат украинские лозунги", – говорится в публикации.

В ГПСУ рассказали, что три пограничника 79-го Херсонского отряда находились в плену РФ с первого дня полномасштабного вторжения.

На опубликованные кадры попал памятный момент, когда освобожденные из РФ выкрикивали патриотические лозунги: "Слава Украине! Героям слава!", "Украина превыше всего!".

Один из пограничников, описывая пребывание в неволе, сказал, что украинские военнослужащие "попали в Советский Союз".

"Ребята, держитесь, все будет Украина", – сказал другой боец ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву при посредничестве ОАЭ удалось вернуть из плена РФ еще 115 своих Героев. За них стране-агрессору вернули столько же российских военнослужащих, преимущественно срочников, захваченных при наступлении в Курской области.

92 из 115 – военнослужащие системы МВД, большинство – защитники Мариуполя: 89 воинов Нацгвардии и трое – ГПСУ. Почти 90% из освобожденных – солдаты срочной службы, которые свыше двух лет находились в плену, рассказал глава МВД Игорь Клименко. После прибытия в Украину возврашенные защитники вместе спели Гимн Украины.

При этом в проекте "Хочу жить" показали разницу между тем, как встречают освобожденных из плена в Украине и РФ: российских срочников выстроили возле автобуса, будто заключенных перед этапом.

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