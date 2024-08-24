Как встречают освобожденных пленных в Украине и России: впечатляющую разницу показали на видео

В сети показали видео, демонстрирующее потрясающую разницу между тем, как встречают освобожденных из плена военнослужащих в Украине и в России. Видео составлено из кадров последнего обмена, в рамках которого 24 августа Украина обменяла 115 своих воинов на такое же количество российских срочников, попавших в плен за последние две недели в Курской области.

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Пока украинцы, вернувшиеся на родную землю, поют гимн и обнимаются с побратимами, российских срочников выстроили возле автобуса на дороге, будто заключенных перед началом этапа. Видео показали в Telegram-канале проекта "Хочу жить".

"Как встречают вернувшихся из плена солдат в Украине и в России. Сразу видно, где встречают героев, а где расходный материал, который вскоре снова вернется на войну, чтобы там погибнуть", – отмечено в комментарии к видео.

Ролик скомпонован из кадров обмена пленными, произведенного при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов в День Независимости Украины 24 августа.

Сначала зритель видит освобожденных украинских воинов. Большинство из них на момент попадания в плен также проходили срочную службу. Они были захвачены российскими оккупантами свыше 2,5 лет назад, в первые месяцы полномасштабной агрессии РФ – во время оккупации россиянами Чернобыльской АЭС и пункта пропуска "Чонгар" на админгранице Херсонщины с оккупированным с 2014-го года Крымом, в ходе боев за Гостомель и другие населенные пункты Киевщины, при обороне Мариуполя и "Азовстали", на полях боестолкновений на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.

Изможденные и исхудавшие, они во весь голос поют Гимн Украины, обнимаются с побратимами, держат флаги Украины и своих подразделений, в рядах которых с честью выполняли свой долг по защите родной земли. На свободной территории Украины их встречают представители Сил обороны, государственных органов власти, журналисты и соотечественники.

Совсем другая картинка предстает при просмотре кадров, снятых россиянами. На них молодые российские срочники. Никаких журналистов на этих видео не видно и близко. Россиян выстроили в длинные шеренги под автобусами, в которых их везли с обмена. Часть стоит к транспортным средствам спинами, часть же – повернута лицами к автобусам. Из "встречающих" видны лишь несколько человек в штатском, которые стоят перед бывшими пленными, как надзиратели перед заключенными. Не слышно ни российского гимна, ни приветственных слов, лишь разговоры срочников между собой, сливающиеся в сплошной гул.

"Обратите внимание, что Россия согласилась обменять только срочников, попавших в плен всего 2 недели назад в Курской области. На других своих солдат, уже сидящих в плену годами, им плевать. Возможно 18-19-летних пацанов будет проще отправить обратно на передовую "искупать вину", – предположили в "Хочу жить".

Тем не менее, подчеркнули в проекте, даже учитывая наплевательское отношение России к своим солдатам и ее нежелание проводить обмены, оказаться в плену Украины, соблюдающей все международные конвенции и допускающей в места содержания пленных россиян представителей ООН и Красного Креста – однозначно более разумный выбор, чем навеки остаться в украинских полях после очередного "мясного штурма".

Сделать это, напомнили российским военнослужащим в "Хочу жить", можно либо обратившись в бот проекта t.me/spasisebyabot, либо позвонив на номер +38 044 350 89 17 и 688 (с украинских номеров).

Также связаться с представителями проекта можно, написав в Telegram или WhatsApp+38 095 688 68 88+38 093 688 68 88+38 097 688 66 88.

Напомним, 24 августа состоялся 55 обмен военнопленными между Украиной и Россией, он прошел в формате 115 на 115. Украна вернула воинов, охранявших Чернобыльскую АЭС и пункт пропуска "Чонгар", принимавших участие в боях на Киевщине, Донетчине, Херсонщине, Луганщине, защищавших Мариуполь и "Азовсталь". Девятерых из них в России успели "осудить" на длительные сроки. Большинство освобожденных украинцев – солдаты-срочники, попавшие в плен в первые месяцы 2022 года.

Взамен Россия забрала срочников, попавших в плен после начала операции Сил обороны в Курской области.