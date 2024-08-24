Украинские защитники, которых удалось вернуть из российского плена, спели гимн Украины: видео тронуло сеть

Украинские военные, которых удалось вернуть из российского плена 24 августа, в День Независимости Украины, спели государственный Гимн Украины. Среди 115 освобожденных защитников – воины Национальной гвардии, Вооруженных сил, Военно-морских сил и Государственной пограничной службы Украины.

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Трогательное видео опубликовал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в официальном Telegram-канале. "115 украинцев вернулись на Родину в День Независимости!" – написал омбудсмен.

По его словам, освобожденные ныне украинцы – это защитники и защитницы, защищавшие Украину на разных направлениях: воины Нацгвардии, ВСУ, ВМС, ГПСУ.

У многих из них тяжелое состояние здоровья.

Всего с начала полномасштабного вторжения домой вернулось 3520 украинцев. Сегодня состоялся 55-й обмен военнопленными, напомнил Лубинец.

В дальнейшем освобожденных защитников будет ожидать медицинское освидетельствование и реабилитация, а также восстановление документов и банковских карт.

"Украина работает каждый день, чтобы вернуть своих граждан домой. Ради этого слаженно действуют государственные органы. Благодарны за совместную плодотворную работу Координационному штабу по обращению с военнопленными и Объединенному центру по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свобод лиц вследствие агрессии против Украины при СБУ", – заявил омбудсмен.

Он также поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за помощь в возвращении наших воинов.

"Искренне рад, что именно в День Независимости наши граждане вернулись на родную землю. Это двойной праздник для них и их родных! Работаем дальше, чтобы каждый украинец и украинка вернулись домой!" – заверил Лубинец.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось вернуть из плена РФ еще 115 своих Героев. За них стране-агрессору вернули столько же российских военнослужащих, преимущественно срочников, захваченных во время наступления в Курской области.

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