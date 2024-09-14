Украина вернула из плена еще 103 своих защитников: все детали, фото и видео

Днем 14 сентября стало известно о проведении нового обмена пленными. В этот день Украина вернула домой 103 своих находившихся в плену Героев.

Видео дня

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Освобождены, в частности, 23 воина-"азовца", которые провели в неволе более двух лет.

"Еще 103 воинов удалось вернуть в Украину из российского плена. 82 рядовых и сержантов. 21 офицера. Защитников Киевщины, Донетчины, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины. Воинов ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничников, полицейских", – подчеркнул глава государства.

Как отметил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, около половины освобожденных несли службу в подразделениях системы МВД.

"Дома еще 103 наших героя! Из них 51 – из системы МВД. 38 гвардейцев, 8 пограничников, 4 полицейских и спасатель. Сейчас наши защитники в безопасности и совсем скоро обнимут своих родных. Большинство из них – защитники Мариуполя и Азовстали. Также есть те , кто оборонял Чернобыльскую АЭС, Харьковскую, Донецкую, Киевскую области. Те, кто мужественно противостоял врагу на всех горячих направлениях", – отметил Клименко.

Также домой возвращаются 28 воинов ВСУ: двое бойцов спецподразделения "Кракен", трое – из Международного легиона, трое из Сил специальных операций, один – из Сил территориальной обороны, отметили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что на этот раз удалось освободить, в частности, защитников из 36 бригады морской пехоты, Нацгвардии, в том числе 12-й бригады специального назначения "Азов".

"Также есть представители Нацпола и терробороны, ГСЧС, подразделений ВСУ. Подавляющее большинство освобожденных – люди, которые содержались с первых дней войны", – отметил Лубинец.

В Патронатной службе "Азова" уточнили, что среди освобожденных – 23 "азовца", которые провели в плену более двух лет. В целом же, домой возвращаются 69 защитников Мариуполя (из них 31 оборонец "Азовстали").

"Возвращенные нуждаются в серьезной реабилитации, ведь за время пребывания в плену состояние их здоровья значительно ухудшилось. Спасибо за слаженную работу государственным органам, в частности Координационному штабу по обращению с военнопленными и Объединенному центру по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц агрессии против Украины при СБУ", – подчеркнул украинский омбудсмен.

По данным Координационного штаба, у большинства освобожденных сегодня из плена – тяжелые травмы или ранения, серьезные заболевания, поэтому защитники нуждаются в немедленной медицинской помощи. Вырвать этих Героев из плена не удавалось долгое время.

"Украина выражает признательность Объединенным Арабским Эмиратам за помощь в организации очередного обмена", – говорится в сообщении.

Всего за время полномасштабного вторжения России произошло 57 обменов военнопленными: в них удалось вернуть 3672 украинца.

Ранее о проведении обмена в формате 103 на 103 заявили в российском минобороны. Оккупанты утверждали, что в рамках обмена отдали Украине 103 пленных военнослужащих ВСУ, взамен забрали столько же захватчиков, сдавшихся в плен на Курщине.

Своих пленных Россия вывезла на территорию Беларуси.

Напомним, предварительный обмен пленными состоялся накануне, 13 сентября. Тогда домой вернулись 49 украинцев и украинок, в том числе 15 защитников и защитниц "Азовстали". В то же время в Россию отправились 49 ее военных, сдавшихся в плен в Курской области.

Среди возвращенных из плена – воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также гражданские граждане, многие из освобожденных – женщины, часть из них оказалась в плену еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

При этом состояние здоровья большинства освобожденных из российского плена украинцев очень тяжелое – многие потеряли десятки килограммов веса.