Во время обмена пленными с Россией 14 сентября домой вернулись 23 военнослужащих, находившихся в составе полка "Азов" НГУ. Всего в рамках этого обмена Украина вернула 103 военнослужащих.

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Защитники Мариуполя и "Азовстали" провели в неволе более двух лет. Об этом сообщила руководитель патронатной службы Азову Елена Толкачева.

"Это чудо! 23 Азовцы сегодня возвращаются на родную землю после двух лет плена!" – говорится в сообщении.

Ранее об обмене пленными сообщил президент Владимир Зеленский. Из неволи вернули 82 рядовых и сержантов, а также 21 офицера. Среди освобождённых – военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, пограничники и полицейские, защищавшие Киевщину, Донетчину, Мариуполь и Азовсталь, а также Луганщину, Запорожье и Харьковщину.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 сентября Украина и Россия провели 56-й обмен военнопленными. В итоге домой вернулись 49 украинцев, в том числе 15 защитников и защитниц "Азовстали". В то же время в Россию отправились 49 ее военных, сдавшихся в плен в Курской области.

Напомним, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал эмоции наших сограждан после возвращении домой. Омбудсмен подчеркнул, что состояние здоровья возвращенных крайне тяжелое, многие потеряли десятки килограммов веса.