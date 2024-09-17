'Сколько вас там идет?' ВСУ на Курщине пополнили обменный фонд: россияне сдались в плен, подняв белый флаг. Видео

Бойцы Сухопутных войск ВСУ, участвующие в операции в Курщине (РФ), продолжают пополнять обменный фонд. В один день им в плен сдались 13 российских солдат, которые перед этим пять дней пытались отстреливаться.

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Об этом рассказал старший сержант отдельной механизированной Степной бригады с позывным "Принц". Видео опубликовано в Telegram-канале командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

По словам украинского бойца, россияне, о которых идет речь, контролировали посадку напротив фермы. Пять дней в этом районе длился ожесточенный бой.

"Принц" говорит, что сначала российские солдаты отстреливались. Когда же остались без воды и боеприпасов, попросились в плен: подняли белое знамя и вышли к воинам ВСУ.

В общем это было 13 военнослужащих одной из бригад ВС РФ. Они признались, что на Курщину их перебросили, прикомандировав в другую бригаду. Командование в итоге оставило всех без связи, продовольствия и БК.

"Четверо из них были тяжелые "300-е", остальные – молодые якутцы. Просили: "Дай воды, сигарету". Никто никого не трогал, мы нормально их вывели", – отметил "Принц".

Как сообщал OBOZ.UA, командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что не намерен освобождать "кадировцев", добровольно сдавшихся в плен ВСУ. Военный преступник прямо признался, что такие солдаты российской армии не заслуживают жизни.

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