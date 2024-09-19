Россия перебрасывает технику 810-й ОБрМП на Курщину: в 'Атеше' объяснили, что это значит. Фото

Военное командование РФ продолжает вынужденно перебрасывать силы в Курскую область, где идет операция ВСУ. Недавно туда отправили ресурсы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты из временно оккупированного Крыма.

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Об этом сообщает военное партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш". Его агенты отследили маршрут перемещения ресурсов врага.

Отмечается, что россияне активно восстанавливают всю поврежденную технику на ремонтных базах на полуострове. После ее отправляют для дальнейшего эшелонирования в Курскую область РФ.

В колоннах, которые партизаны сняли на крымских дорогах, была не только бронетехника, но и вооружение, а также боеприпасы.

По мнению агентов движения, это говорит о нехватке у российской армии вооружения на Курском направлении. Враг пытается компенсировать ее за счет менее активных направлений, таких как Херсонское.

"Мы продолжаем отслеживать любую активность перемещений ВС РФ и оперативно передавать информацию Силам обороны Украины", – подчеркнули в "Атеше".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее агенты "Атеш" рассказывали, как военный комиссариат города Сызрань в Самарской области РФ ужесточил мобилизационные меры. Новоприбывших солдат оттуда отправляли сразу на критические участки в Курскую область, интегрируя их в состав 15-й мотострелковой бригады, часть которой перебросили туда с Покровского направления фронта в Украине.

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