В Самарской области усилили мобилизационные мероприятия: военных перебрасывают на Курщину – 'Атеш'

Оккупанты продолжают восполнять нехватку сил на фронте в Курской области. Так, недавно агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" разведали военный комиссариат города Сызрань в Самарской области и получили информацию об усиленных мобилизационных мерах оккупантов.

Видео дня

Об этом говорится в Telegram-канале военного движения. Новоприбывшие военнослужащие направляются на критические участки фронта в Курской области, где они интегрируются в состав 15-й отдельной мотострелковой бригады, часть которой была переброшена с Покровского направления.

Сотрудники военкоматов, опасаясь возможных диверсий, работают из подземных кабинетов.

"Нам известны все фамилии тех, кто имеет непосредственное отношение к отправке простых россиян на фронт!" – отметили агенты движения.

Ранее сообщалось, что агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" проник на Кингисеппский машиностроительный завод, чтобы собрать информацию о его значении для российского ВПК. Было установлено, что этот завод специализируется на производстве дизельных двигателей повышенной мощности, дизель-генераторных установок, катеров для спецназовцев, прицепов для нужд минобороны РФ, а также гусеничных траков для военной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, агенты движения "Атеш" провели успешную разведку базы Черноморского флота РФ. Наблюдение за базой позволило получить важную информацию о передвижении техники и личного состава российских военных, а также зафиксировать активность военных подразделений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!