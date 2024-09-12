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Агент "Атеш" разведал стратегическое предприятие ВПК России в Санкт-Петербурге: партизаны намекнули на "хлопок". Фото

Иванна Шепель
War
2 минуты
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Агент 'Атеш' разведал стратегическое предприятие ВПК России в Санкт-Петербурге: партизаны намекнули на 'хлопок'. Фото

Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" проник на стратегический объект оборонно-промышленного комплекса РФ в Санкт-Петербурге. В этот раз один из партизан устроился на Кингисеппском машиностроительном заводе, чтобы собрать информацию о его значении для российского ВПК.

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Об этом сообщается в Telegram-канале движения. Партизаны также намекнули, что после получения дальнобойных ракет Силами обороны, этот завод может стать важной целью для уничтожения российской оборонной инфраструктуры.

Агент "Атеш" разведал стратегическое предприятие ВПК России в Санкт-Петербурге: партизаны намекнули на "хлопок". Фото
Агент "Атеш" разведал стратегическое предприятие ВПК России в Санкт-Петербурге: партизаны намекнули на "хлопок". Фото
Агент "Атеш" разведал стратегическое предприятие ВПК России в Санкт-Петербурге: партизаны намекнули на "хлопок". Фото
Агент "Атеш" разведал стратегическое предприятие ВПК России в Санкт-Петербурге: партизаны намекнули на "хлопок". Фото

Как было установлено, Кингисеппский машиностроительный завод специализируется на производстве дизельных двигателей повышенной мощности, дизель-генераторных установок, катеров для спецназовцев, прицепов для нужд Минобороны РФ, а также гусеничных траков для военной техники.

Координаты завода: 59.895927, 30.396470.

Агент "Атеш" разведал стратегическое предприятие ВПК России в Санкт-Петербурге: партизаны намекнули на "хлопок". Фото

Ранее сообщалось, что агенты военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" обнаружили систему ПВО С-300В вблизи Чонгарского моста. Они провели разведку, определив точное расположение комплексов ПВО, защищающих полуостров с севера. Данные о позициях ПВО, зенитных установок и радиолокационных систем были переданы Силам обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, агенты движения "Атеш" провели успешную разведку базы Черноморского флота РФ. Наблюдение за базой позволило получить важную информацию о передвижении техники и личного состава российских военных, а также зафиксировать активность военных подразделений.

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