Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" проник на стратегический объект оборонно-промышленного комплекса РФ в Санкт-Петербурге. В этот раз один из партизан устроился на Кингисеппском машиностроительном заводе, чтобы собрать информацию о его значении для российского ВПК.

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Об этом сообщается в Telegram-канале движения. Партизаны также намекнули, что после получения дальнобойных ракет Силами обороны, этот завод может стать важной целью для уничтожения российской оборонной инфраструктуры.

Как было установлено, Кингисеппский машиностроительный завод специализируется на производстве дизельных двигателей повышенной мощности, дизель-генераторных установок, катеров для спецназовцев, прицепов для нужд Минобороны РФ, а также гусеничных траков для военной техники.

Координаты завода: 59.895927, 30.396470.

Ранее сообщалось, что агенты военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" обнаружили систему ПВО С-300В вблизи Чонгарского моста. Они провели разведку, определив точное расположение комплексов ПВО, защищающих полуостров с севера. Данные о позициях ПВО, зенитных установок и радиолокационных систем были переданы Силам обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, агенты движения "Атеш" провели успешную разведку базы Черноморского флота РФ. Наблюдение за базой позволило получить важную информацию о передвижении техники и личного состава российских военных, а также зафиксировать активность военных подразделений.

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