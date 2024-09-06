'Атеш' провел разведку базы Черноморского флота в Севастополе: что удалось узнать. Фото

Агенты движения "Атеш" провели успешную разведку базы Черноморского флота РФ. Она расположена в Гагаринском районе временно оккупированного Севастополя.

Видео дня

Наблюдение за базой позволило получить важную информацию о передвижении техники и личного состава российских военных, а также зафиксировать активность военных подразделений. Об этом сообщила пресс-служба движения.

"Наши агенты продолжают наблюдение за базой в Гагаринском районе Севастополя. Мы отслеживаем маршруты передвижения техники, личного состава и фиксируем любую активность ВС России в районе. На этот раз были разведаны места жительства и обучения личного состава, а также получены данные о порядке охраны объекта, работе очередной службы и других важных сведениях, которые были немедленно переданы Силам обороны Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эта информация помогает ВСУ более эффективно действовать и приближает крушение преступного режима России.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее агент "Атеш" провел разведку порта в Таганроге (РФ) и прилегающей к нему территории. Патриоты передали Силам обороны Украины данные о размещении важных объектов и узлов.

– Также партизаны узнали, где противник разместил одну из систем ПВО, прикрывающую небо на подлетах в Москву. Технику окупантов нашли в Калужской области в 100 километрах от столицы государства-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!