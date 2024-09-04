Агенты 'Атеш' разведали места размещения систем ПВО, закрывающих небо на подлете в Москву. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели разведку мест размещения систем ПВО, которые закрывают небо на подлетах к Москве. Одну из таких точек оккупанты установили в Калужской области в 100 километрах от столицы страны-агрессора.

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Об этом 4 сентября сообщили в Telegram-канале "Атеш". Партизаны рассказали, что продолжают "вскрывать" систему противовоздушной обороны Москвы.

В частности, агенты "Атеш" выявили одну из точек ПВО в Калужской области в 100 км от российской столицы.

Также там была зафиксирована радиолокационная система "Каста-2Е2", которая используется как элемент систем ПВО для мониторинга воздушного пространства.

"Обнаружение и уничтожение таких объектов показывает, что преступный режим далеко не беззащитен, и его конец совсем близко. Удары по Полтаве и Львову не останутся безнаказанными", – побещали партизаны.

Каста-2Е2 (39Н6) – российская подвижная трехкоординатная РЛС дециметрового диапазона кругового обзора дежурного режима.

Предназначена для контроля воздушного пространства, определения координат и опознавания воздушных целей, в том числе на предельно малых высотах, их трассовых характеристик и выдачи их координат и параметров движения на системы управления ПВО, ВВС и войскового ПВО. Также используется как РЛС управления воздушным движением и контроля воздушного пространства в аэродромных зонах.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Таганроге Ростовской области РФ партизаны разведали портовую зону Азовского моря. В результате была получена информация о размещении важных объектов и узлов.

Кроме того, движение "Атеш" разведало тренировочную базу Черноморского флота РФ в оккупированном украинском Севастополе. На полигоне в Гагаринском районе города оккупантов готовят к отправке на "спецоперацию".

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