Агент 'Атеш' разведал тренировочную базу Черноморского флота в Севастополе. Фото

Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" разведал тренировочную базу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе. Подготовку перед отправкой в зону боевых действий в Украине захватчики проходят на полигоне в Гагаринском районе города.

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Агент зафиксировал, где размещаются захватчики, где происходят их построения, а также сколько личного состава и с какой периодичностью прибывает на полигон. Подробности раскрыли в "Атеш".

"Наш агент провел наблюдение за полигоном в Гагаринском районе Севастополя. Здесь военнослужащие рф проходят подготовку перед отправлением в зону боевых действий. Агент зафиксировал периодичность прибытия и убытия подразделений, место их расположения, места построения и количество прибывающего личного состава", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" также показали фото тренировочной базы оккупантов и подчеркнули: собранная информация поможет отследить перемещения оккупантов, что поможет сделать их "денацификацию" более результативной.

Напомним, ранее агенты движения разведали новую линию обороны пограничной службы ФСБ в Крыму, а также провели разведку 15-й бригады РХБЗ Черноморского флота.

Кроме того, "Атеш" установил, что из воинской части Росгвардии в Красноярске личный состав отправляют на Курщину, где продолжается операция Сил обороны Украины.